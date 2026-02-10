Alejandro Tabilo (71°) ratifica que atraviesa un buen momento en su carrera. El chileno fue el segundo nacional en debutar este martes en el Argentina Open 2026. Al frente tenía a un tenista que, al menos en el ranking, era muy inferior (285°); sin embargo, contaba con la ventaja de la localía: el argentino Facundo Díaz Acosta.

El primer set fue el más apretado. Con el público como factor y empujando al local, Tabilo debió sostener su servicio en momentos delicados y mostró solidez en el tie break para inclinar la balanza a su favor. Ya en la segunda manga, el chileno elevó su nivel, encontró mayor profundidad con su derecha y quebró en el momento justo para cerrar el encuentro con autoridad.

‘Jano’, quien venía de darle un punto clave a Chile en la Copa Davis tras vencer al serbio Ognjen Milic, mantuvo el envión anímico y, en un duelo que se extendió por poco más de una hora y 40 minutos, derrotó en dos sets por 7-6 y 6-3 al argentino.

Así, tal como ocurrió el fin de semana en la Copa Davis, Tabilo volvió a responder en la arcilla y avanzó a la ronda de los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires, luego de superar un duelo que en la previa parecía sencillo, pero que en la práctica exigió concentración y carácter.

Tabilo debutó con un triunfo en Argentina. (Foto: Mariano Garcia/ UNAR via Photosport)

Tabilo se mide ante el campeón defensor de Argentina

Ahora el desafío sube de nivel en los octavos de final. Alejandro Tabilo se medirá ante el brasileño Joao Fonseca, actual campeón defensor del torneo y 33° del ranking ATP, en un cruce que promete intensidad y que pondrá a prueba el gran presente del número uno de Chile.

¿Cuándo? El duelo entre Tabilo y Fonseca debe disputarse este miércoles 11 de febrero, en horario aún por confirmar por parte de la organización.

El ganador de este duelo por la ronda de 16, enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre argentinos; Román Burruchaga (104°) y Tomas Etcheverry (54°).

(Foto: ATP)

