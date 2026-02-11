Este miércoles continúa la acción del tenis con la ronda de los octavos de final del Abierto de Argentina. En uno de los duelos más atractivos de la jornada, Alejandro Tabilo (71°) enfrentará al actual campeón defensor del certamen, João Fonseca (33°).

Un desafío importante para ‘Jano’, que buscará mantener el envión anímico conseguido en los últimos días tras sus sólidas victorias tanto en la Copa Davis como en la primera ronda del torneo trasandino, donde superó al local Facundo Díaz Acosta (285°) por parciales de 7-6 y 6-3.

Fonseca, en tanto, hará su estreno este miércoles en el certamen bonaerense, luego de quedar libre en la primera ronda por su condición de sembrado. A continuación, conoce todos los detalles de este importante encuentro tenístico.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. João Fonseca?

El enfrentamiento entre Alejandro Tabilo y João Fonseca se juega este miércoles 11 de febrero no antes de las 18:30 horas de Chile en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Alejandro Tabilo por el Argentina Open?

Los fanáticos chilenos no podrán ver el Argentina Open por televisión este martes, ya que en esta oportunidad el partido de Alejandro Tabilo solamente se podrá ver EN VIVO y de forma ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+ , exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

Si gana Tabilo ¿Quién será su rival?

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y João Fonseca enfrentará en la ronda de cuartos de final a un argentino, tenista que de todas maneras aún debe definirse ya que saldrá del duelo que a esta hora están protagonizando Román Burruchaga (104°) y Tomas Etcheverry (54°).