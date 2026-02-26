“No lo pude superar”: Figura del Bahía se rinde ante Omar Carabalí tras penal en Copa Libertadores

O’Higgins hizo historia en la Copa Libertadores. El elenco rancagüino logró la hazaña y eliminó al Bahía en el estadio Fonte Nova. Lo que tuvo como genio y figura a Omar Carabalí.

El portero de 28 años tapó dos penales y permitió que el cuadro dirigido por Lucas Bovaglio ahora sueñe con la fase de grupos. Presentación que fue aplaudida hasta por sus rivales brasileños.

Es que el formado en Colo Colo fue clave en la tanda desde los doce pasos y sorprendió con su jerarquía bajo los tres palos. En especial al tapar a Everton Ribeiro que es la gran figura del Bahía. El brasileño, que acumula más de 15 títulos contabilizando la Libertadores, se transformó en villano por su forma de patear ante el portero nacional.

El “10” canchereó a Carabalí, pero el golero lo aguantó hasta el final y logró adivinar su remate. Lo que permitió la clasificación del “Capo de Provincia”. Lo que reconoció el ex seleccionado brasileño post partido.

La tapada de Omar Carabalí y que pone a O’Higgins en fase 3 de Copa Libertadores

“Fue un partido que jugamos bien. Desafortunadamente, no pudimos definir y se fue a los penaltis. Tuve mala suerte con el penal. Es mi forma de tirar, no pude superar al portero. Él estuvo bien, es así esto”, confesó Everton Ribeiro a Caze TV.

“Me voy molesto, pero ahora se trata de seguir adelante, trabajar duro, aguantar la presión y las críticas que merecemos. Ahora se trata de seguir adelante, trabajar para cambiar las cosas, y en los próximos partidos, ganar es la clave. Ahora es el momento”, acusó el brasileño que ahora se queda sin pan ni pedazo.

Así quedó el cuadro de la fase previa de la Copa Libertadores 2026

¿Cuánto ganó O’Higgins?

Tras avanzar de fase, O’Higgins suma un importante premio en Copa Libertadores. De momento ya suma 1,1 millones de dólares. Ahora por superar la fase 3 y meterse en la fase de grupos, el dinero sería de tres millones de la moneda estadounidense.

De momento se debe definir este jueves al rival de los rancagüinos. El que saldrá entre Deportes Tolima y Táchira (en la ida el elenco colombiano ganó 1-0). Mientras tanto, Bovaglio ya piensa en el partido de este sábado ante Palestino a las 20:30 horas en el Estadio La Cisterna.