Luego de una vasta experiencia en Europa, que contó pasos por España e Italia, este mediocampista argentino formado en las inferiores de Boca Juniors se integró a Deportes La Serena como refuerzo. Y finalmente, pudo festejar su primera victoria como granate.

Se trata de Gonzalo Escalante, quien se erigió rápidamente en un bastión de la zona media en los Papayeros. El trasandino fue titular en la victoria por 1-0 que el equipo adiestrado por Felipe Gutiérrez logró ante Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador.

Un gol de Jeisson Vargas muy temprano desniveló la balanza a favor del elenco serenense. “Era algo que merecíamos y estábamos buscando hace varias semanas. Tuvimos recompensa por lo que venimos trabajando y lo que quiere Pipe. Nos lo merecemos por todo lo que estamos haciendo”, expresó Escalante en una entrevista que le concedió a TNT Sports.

Gonzalo Escalante en acción por Deportes La Serena, donde es un fijo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Estamos muy contentos”, agregó el trasandino, quien ante los albinaranjas no tuvo al desgarrado Sebastián Díaz como su acompañante en la zona media. Eso sí, Gonzalo Escalante sacó cuentas alegres luego de su primera aventura en el desierto.

Ante eso, valoró la idea emanada desde el staff técnico. “Hicimos lo trabajado en la semana. Ellos dejaban algunos descolgados y debíamos tener cuidado, pero el equipo hizo un partido muy serio en todas las líneas. El gol temprano nos dio esa pausa y tranquilidad”, aseguró el ex Cremonese y Catania.

Gonzalo Escalante celebra el triunfo de La Serena y habla de las diferencias de Chile con Europa

Lo último que había hecho en su carrera Gonzalo Escalante antes de recalar en Deportes La Serena fue en Europa, específicamente en el Cádiz de España, donde quedó libre en agosto del año pasado. “A lo primero me costó un poco”, reconoció el argentino.

Gonzalo Escalante jugó ante el Bayern Múnich con la camiseta de la Lazio. (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images).

“Acá es un juego más de duelos y físico, no tanto de jugar. Uno se acostumbra, le lleva un tiempo, pero ya me adapté. Me siento bien, creo que el equipo está jugando bien. Hoy no fue el mejor partido, pero el fútbol es así: caprichoso”, dijo Escalante por haber ganado tres puntos cuando no tuvieron la presentación de más alto nivel.

También graficó el sentir del camarín. “Yo estoy contentísimo, seguro todos están como locos, que esto sirva para ir hacia arriba. Y a prepararnos para la semana siguiente, son todas finales”, sentenció Gonzalo Escalante. El 6 de marzo, Deportes La Serena volverá a jugar en el estadio La Portada. Será ante Unión La Calera desde las 18 horas.

Esta victoria le dio confianza a Deportes La Serena y le sirvió para dar un leve salto en la tabla.

