Fue con total seguridad el principal refuerzo de Deportes La Serena durante el mercado de fichajes 2026. El cuadro Papayero se ha movido con intensidad en esta ventana de traspasos, donde se la jugó por Felipe Gutiérrez como director técnico.

Pero con la contratación que sorprendió a todo el fútbol chileno fue con un mediocampista argentino formado en las inferiores de Boca Juniors que cuenta con pasos por la Lazio de Italia y el Eibar de España. Allí se hizo amigo de Fabián Orellana, el Histórico.

Todas las referencias son para Gonzalo Escalante, quien está llamado a ser un bastión indiscutido de la zona media serenense. “La gente me recibió increíble, estoy muy contento. Fue una gran decisión que tomé, estoy conociendo un poco. Vamos por un buen camino”, aseguró el jugador trasandino en una charla con Only Granates.

Gonzalo Escalante jugó en el Cádiz de España. (Fran Santiago/Getty Images).

“Estoy muy contento, me voy a mi casa feliz, hace mucho no hacía 90 minutos. Me sentí muy bien. Desde el primer día muy bien, la ciudad es hermosa, todavía la estoy empezando a conocer. No me puedo quejar de nada”, agregó Escalante para ilusionar a toda la hinchada granate.

De todas maneras, Escalante sabe que el desafío es exigente. “Obviamente hay que trabajar y adaptarse a lo que pide el profe y seguir trabajando día a día. Se vieron muchas cosas buenas, en cuanto a juego nos vimos bien y nos vamos contentos”, marcó el argentino tras la derrota por 3-2 frente a Cobresal en el estadio La Portada.

Gonzalo Escalante, el refuerzo de La Serena que quiere ser mentor

Gonzalo Escalante tiene fe en ser el refuerzo que pueda servir de referente experimentado en Deportes La Serena. Tiene 32 años, jugó en el Cremonese de Italia. También en el Deportivo Alavés y desde Boca Juniors saltó al Catania de Italia cuando su carrera recién iniciaba, a cambio de 500 mil euros.

Gonzalo EScalante jugó en la Lazio y reforzó a La Serena para 2026. (Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images).

Todo ese bagaje pretende volcarlo en los granates. “Me siento capaz de poder guiar junto a los más grandes un camino más alto que el del año pasado. Vamos a luchar y trabajar para eso”, sentenció Escalante, quien espera ser una pieza fundamental para el staff técnico liderado por Pipe Gutiérrez.

Gonzalo Escalante en acción por el Deportivo Alavés ante el Valencia. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Por lo pronto, el DT de La Serena debe afinar detalles para el debut en la Liga de Primera 2026, que por esas cosas de la vida y el fútbol lo tendrá ante un rival muy especial: Universidad Católica, el 1 de febrero en el estadio La Portada a contar de las 18 horas.

Así va la tabla de la Liga de Primera 2026

Deportes La Serena se ubica así en la Liga de Primera 2026 que comenzará el último fin de semana de enero.

