El 2025 fue sin dudas el año más glorioso en la historia de Coquimbo Unido. La Municipalidad de Coquimbo se unió a la fiebre e instaló una bandera del club, algo que no agradó al MOP.

Los Piratas lograron el título nacional por primera vez en la temporada pasada, con una campaña brillante liderada por Estaban González. Por si fuera poco, hace algunos días sumaron la Supercopa tras vencer a Universidad Católica en lanzamientos penales. Dulce presente.

La controversia por la bandera

Durante el segundo semestre del 2025, motivados por el campañón de Coquimbo Unido, desde la Municipalidad de Coquimbo decidieron reemplazar la bandera chilena en el bandejón central de la Ruta 5 Norte, a la altura de Peñuelas, e instalaron una representativa del club.

Esta situación generó un fuerte debate en la comuna, entre quienes apoyaron la medida y quienes cuestionaron la acción, aludiendo a que no todos son hinchas de los Piratas y que el municipio debería ocuparse de otras cosas. Vale recordar que el alcalde es Ali Manouchehri, ex jugador de los aurinegros.

Pues bien, ahora llegaron las autoridades de gobierno a pronunciarse al respecto. Desde el Ministerio de Obras Públicas explicaron que la bandera con los colores de Coquimbo Unido debe ser retirada, debido a que su colocación en ese sector no está permitida.

“En este caso particular, solo se puede autorizar la colocación de la bandera de Chile que es de carácter transversal. Por lo tanto se da un plazo para el retiro de bandera de club deportivo Coquimbo y colocar la bandera de Chile, o en sus defecto dejar el mastil sin bandera”, indica la instrucción emitida por un inspector fiscal del Ministerio de Obras Públicas (MOP), según información del Diario El Día.

Desde el municipio se defienden que el amarillo y negro no solo corresponden a los colores de Coquimbo Unido, sino que también identifican a la comuna. Pese a esto, deberán quitar la bandera alusiva a los Piratas y volver a poner la representativa de Chile.