Los varios intentos de Colo Colo por tener una Noche Alba llegaron a buen puerto, ya que se lograron tener los permisos para organizar una jornada que más que para presentar refuerzos, será para ir en ayuda los afectados por los incendios en la Región del Biobío.

Así lo ratificó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien en conferencia de prensa entregó detalles de la actividad que se realizará el próximo miércoles en el Estadio Monumental.

El timonel albo se mostró orgulloso de esta iniciativa junto al CSD, asegurando que será una jornada en que los hinchas podrán ir por medio de precios populares y que tendrá la participación también del equipo femenino.

Detalles de la Noche Alba Solidaria

El puertomontino aseguró a los medios que “nosotros desde el momento que comenzaron los incendios nos pusimos en contacto con Edmudo Valladares para poder hacernos parte en la ayuda a esta gente que lo ha pasado tan mal”.

“Colo Colo es más que un equipo de fútbol y queremos ir en ayuda de nuestros hermanos del Bio Bío. Siempre hemos estado a la cabeza para ir en ayuda. Lo estamos trabajando desde que estábamos en Uruguay”, agregó.

El Cacique tendrá su noche alba el próximo miércoles 11 de febrero.

En ese sentido, Mosa aseguró que “es una actividad benéfica para juntar recursos y entregárselos a la gente del Bio Bío. Vamos a juntar al fútbol masculino y femenino para poder tener un actividad en que podamos juntar recursos (…) Colo Colo siempre estará abierto a desarrollar actividades sociales para ir en ayuda de nuestros hermanos, de Arica a Magallanes”

“Las entradas de la actividad benéfica tendrán precios populares y todo irá para ayudar a los más necesitados del Bio Bío. El fútbol femenino y masculino se pusieron a disposición de inmediato para participar en esta actividad”, concluyó.

¿Cuándo se realizará la Noche Alba Solidaria de Colo Colo?

Esta actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de febrero desde las 19:00 horas en el Estadio Monumental. Ahí el equipo masculino enfrentará a Unión Española, mientras que el femenino jugará en un partido preliminar ante un equipo de influencers.

