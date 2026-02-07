Minuto a minuto, goles y polémicas: Colo Colo vs Everton por la fecha 2 de la Liga de Primera

Colo Colo vuelve a jugar en el Estadio Monumental y busca un triunfo en la fecha 2 de la Liga de Primera. Los albos debutaron con el pie izquierdo ante Deportes Limache y terminó colista en la jornada inicial. Pero ahora de local y con su gente tienen el escenario perfecto para volver a las alegrías.
Por lo mismo, Fernando Ortiz tira toda la carne a la parrilla. Las modificaciones van desde la defensa con ingresos de Rojas y Ulloa, pasando por la convocatoria de Álvaro Madrid como suplente hasta el doble 9 que prepara en ataque.
Es que la imagen ante el “Tomate Mécanico” fue más que preocupante. De está forma el “Tano” enfrenta una prueba de fuego con los hinchas albos. A tal punto que una nueva derrota pone nuevamente en duda su continuidad al mando del Popular. Por lo que se espera una jornada decisiva en el proceso del DT trasandino.