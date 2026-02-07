Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Minuto a minuto, goles y polémicas: Colo Colo vs Everton por la fecha 2 de la Liga de Primera

Fernando Ortiz busca cortar la mala racha sin triunfos y este sábado enfrenta un partido clave en su permanencia en el Estadio Monumental.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo recibe a Everton por la fecha 2 de la Liga de Primera
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTColo Colo recibe a Everton por la fecha 2 de la Liga de Primera

Colo Colo vuelve a jugar en el Estadio Monumental y busca un triunfo en la fecha 2 de la Liga de Primera. Los albos debutaron con el pie izquierdo ante Deportes Limache y terminó colista en la jornada inicial. Pero ahora de local y con su gente tienen el escenario perfecto para volver a las alegrías. 

Por lo mismo, Fernando Ortiz tira toda la carne a la parrilla. Las modificaciones van desde la defensa con ingresos de Rojas y Ulloa, pasando por la convocatoria de Álvaro Madrid como suplente hasta el doble 9 que prepara en ataque. 

Es que la imagen ante el “Tomate Mécanico” fue más que preocupante. De está forma el “Tano” enfrenta una prueba de fuego con los hinchas albos. A tal punto que una nueva derrota pone nuevamente en duda su continuidad al mando del Popular. Por lo que se espera una jornada decisiva en el proceso del DT trasandino. 

Minuto a Minuto: Colo Colo se mide ante Everton

Publicidad

Nuevas medidas de seguridad en el Monumental

Colo Colo implementa nuevos mecanismos de seguridad en el Estadio Monumental. Este sábado comienza la utilización de 122 torniquetes con reconocimiento facial

Tweet placeholder

Debut para el olvido

Tanto Colo Colo como Everton tuvieron un inicio de torneo para el olvido. El Cacique perdió por 3-1 ante Deportes Limache. Mientras que el cuadro ruletero cayó por la cuenta mínima frente a Unión La Calera.

¡Colo Colo busca su primer triunfo!

Buenas tardes queridos Redgoleros. Este sábado sigue la fecha 2 de la Liga de Primera y el plato de fondo será Colo Colo ante Everton. Sigue todos los detalles acá.

Lee también
¡Sorpresa! El inesperado reemplazante de Rivero en la U
U de Chile

¡Sorpresa! El inesperado reemplazante de Rivero en la U

Meneghini se pone en "modo Álvarez": Formación de la U vs. Huachipato
U de Chile

Meneghini se pone en "modo Álvarez": Formación de la U vs. Huachipato

Tabla: el campeón Coquimbo respira ante Palestino
Chile

Tabla: el campeón Coquimbo respira ante Palestino

La inédita táctica del "Tano" Ortiz para volver a los triunfos en Colo Colo
Colo Colo

La inédita táctica del "Tano" Ortiz para volver a los triunfos en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo