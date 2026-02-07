Minuto a minuto, goles y polémicas: Colo Colo vs Everton por la fecha 2 de la Liga de Primera

Colo Colo vuelve a jugar en el Estadio Monumental y busca un triunfo en la fecha 2 de la Liga de Primera. Los albos debutaron con el pie izquierdo ante Deportes Limache y terminó colista en la jornada inicial. Pero ahora de local y con su gente tienen el escenario perfecto para volver a las alegrías.

Por lo mismo, Fernando Ortiz tira toda la carne a la parrilla. Las modificaciones van desde la defensa con ingresos de Rojas y Ulloa, pasando por la convocatoria de Álvaro Madrid como suplente hasta el doble 9 que prepara en ataque.

Es que la imagen ante el “Tomate Mécanico” fue más que preocupante. De está forma el “Tano” enfrenta una prueba de fuego con los hinchas albos. A tal punto que una nueva derrota pone nuevamente en duda su continuidad al mando del Popular. Por lo que se espera una jornada decisiva en el proceso del DT trasandino.

Minuto a Minuto: Colo Colo se mide ante Everton