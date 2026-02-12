Alarma de partidazo en la Liga de Primera. Fecha 3 y ya tendremos el primer Clásico en el torneo, cuando en el estadio La Portada se midan Deportes La Serena y Coquimbo Unido.

El actual campeón del fútbol chileno siempre anima buenos partidos con el archirrival, donde en los papayeros quieren cobrarse revancha del año pasado. Eso, tras perder los dos duelos del 2025 en el torneo.

Con un punto en dos partidos, los granates de Felipe Gutiérrez necesitan comenzar a sumar de a tres para salir de las últimas posiciones. Por su parte, el Pirata viene de ganar su primer duelo, tras vencer 3-1 a Palestino.

¿Dónde ver Deportes La Serena vs Coquimbo Unido?

El partido entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido se podrá ver por TV abierta mediante las pantallas de Canal 13, además de las plataformas online de la señal.

Coquimbo visita a los granates tras ganarles el año pasadp /Photosport

Por otra parte, también se podrá seguir el Clásico de la región mediante TNT Sports en los distintos cableoperados. En streaming, el partido irá por la app HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Coquimbo?

El partidazo del clásico La Serena contra Coquimbo Unido se jugará este sábado 14 de febrero, a las 12:00 horas en el estadio La Portada. Chocarán por vez n° 39 en Primera División, con 17 triunfos piratas, 11 empates y 10 victorias papayeras.

Coquimbo llega con tres puntos, mientras los locales tienen uno. En la temporada 2025 los piratas ganaron ambos duelos, tanto en La Portada como en el Francisco Sánchez Rumoroso.