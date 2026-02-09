Es tendencia:
Aforo reducido y sin visitantes: Las condiciones para el clásico entre La Serena y Coquimbo Unido

La Delegación Presidencial indicó que el duelo en el Estadio La Portada tendrá importantes medidas de seguridad para evitar incidentes en la cuarta región.

Por Felipe Pavez Farías

La Serena recibe a Coquimbo este sábado
La fecha 3 de la Liga de Primera tendrá como gran atractivo el duelo Deportes La Serena y Coquimbo Unido. Los clubes más importantes de la cuarta región disputarán un nuevo clásico y ya se palpita entre ambas escuadras. 

En está ocasión será el Estadio La Portada el recinto que recibirá el encuentro entre papayeros y piratas. Por lo que se esperaba un aforo completo y con ambas hinchadas para este trascendental partido. 

Sin embargo, el escenario cambió radicalmente este lunes ya que la Delegación Presidencial impuso importantes medidas de seguridad. Tal como ocurrió con el encuentro entre Huachipato y Universidad de Chile, se decidió por evitar el ingreso de hinchas visitantes, lo que en está ocasión afecta a los hinchas del campeón del fútbol chileno. 

Ahora el aforo será solo de ocho mil hinchas y que exclusivamente tendrán autorización para ingresar los fanáticos de La Serena. Dicha cantidad se justificó para evitar incidentes tanto dentro como fuera del recinto deportivo. 

¿Cuándo se juega el clásico La Serena vs Coquimbo Unido?

La ANFP programó el clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido para el sábado 14 de febrero a las 12:00 horas. El encuentro en el Estadio La Portada será solo con público local y enfrentará a los equipos más importantes de la cuarta región. Aunque ambos llegan con realidades totalmente opuestas.

Los piratas son los actuales campeones de la Liga de Primera y la Supercopa. Además vienen de superar a Palestino, por lo que el equipo de Hernán Caputto empieza a retomar el rumbo del 2025. Mientras que La Serena suma solo una unidad con Felipe Gutiérrez en la banca. La reciente fecha perdió por 1-0 ante O’Higgins y ahora tendrá la obligación de sumar nuevamente de local. 

Cabe consignar que el último partido entre ambos elencos se registró en 2025 en el Estadio Sánchez Rumoroso y Coquimbo celebró un importante triunfo por 2-1 con anotaciones de Francisco Salinas y Cecilio Waterman. Por lo que los granates buscarán cortar la racha de alegrías del archirrival.

