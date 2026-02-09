Coquimbo Unido tiene por delante una temporada 2026 donde deberá defender su histórica corona obtenida hace unos meses. Además, los Piratas representarán a Chile en la Copa Libertadores, un desafío de palabras mayores para el barbón.

Ante el tamaño del reto el elenco dirigido por Hernán Caputto ha sumado varios nombres en este mercado de fichajes, siendo el último de estos un regreso a casa que los hinchas celebrarán bastante.

Hablamos de Rodrigo Holgado, quien en las últimas horas fue oficializado como el flamante séptimo refuerzo del Pirata en este mercado.

Rodrigo Holgado fue oficializado como refuerzo en Coquimbo Unido

Por medio de sus redes sociales, el barbón publicó “¡El Turro retorna al Puerto Supercampeón! Rodrigo Holgado vuelve a la que siempre será su casa, ese hogar donde la historia sigue escribiéndose junto a la familia aurinegra”.

Con 30 años en el cuerpo Holgado regresa al cuadro pirata mediante un préstamo hasta finales de junio, siendo esta su tercera etapa en la institución.

Con esta imagen Rodrigo Holgado fue presentado como nuevo refuerzo de Coquimbo Unido.

En sus anteriores dos pasos por el equipo el nacido en Argentina jugó 33 partidos, en los que anotó 19 goles y dio cuatro asistencias. Su mejor campaña fue en el 2023, cuando en el torneo local se matriculó con 16 tantos en 27 compromisos.

El atacante llega proveniente del América de Cali de Colombia, donde en los últimos dos años jugó 77 duelos con 18 goles y cinco asistencias en 4.774 minutos de acción.

El próximo partido de los Piratas

Deportes La Serena será el siguiente rival de Coquimbo este sábado 14 de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio La Portada. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.