Deportes Temuco busca el ascenso a Primera B esta temporada y una de sus figuras revela duro momento que viven en la escuadra. Felipe Reynero, que llegó el 2025 como refuerzo, reveló que pese a tener contrato vigente no será considerado por la dirigencia esta temporada.

El jugador de 36 años reveló en conversación con los medios que será una temporada complicada para él, ya que no está en los planes del DT, Arturo Sanhueza.

Revelando que el cuarto técnico le reveló la postura sobre su continuidad. “Que la iba a tener difícil. Ósea fue un prácticamente que iba a estar complicado que jugará, que iban a llegar jugadores en mi posición y lo que ha pasado también las últimas semanas que he quedado fuera de las prácticas de futbol”.

Peligra la continuidad de Felipe Reynero en Temuco

El jugador, que tiene contrato vigente, revela que sabe será complejo. “Va a ser, mientras este por lo menos Arturo va a ser complicado que sume minutos”.

Asimismo, no descarta la posibilidad de salir en este mercado. “Lo estuve buscando, hay tiempo todavía hasta la cuarta fecha, si es que está la posibilidad, obviamente, el interés de otro club, lo tengo que pensar y analizar bien ,el club que también sea y de ahí tomar una decisión junto a mi familia, si es que nos conviene irnos o no”.

“Si no me quedaré aquí entrenando y peleándola”, puntualizó Reynero. Asimismo, agregó que no fue sencillo de escuchar la decisión de la dirigencia. “Fue difícil asumirlo”.

La carrera de Reynero

El atacante comenzó su carrera en San Antonio Unido el 2009, sumándose luego a clubes como Magallanes, Rangers, Huachipato, Universidad de Concepción, Deportes Iquique, Atlante F.C, Curicó Unido, Cobresal y Ñublense.

Reynero no está en los planes del DT/Photosport

El 2025 jugó en Coquimbo Unido, para luego pasar a Deportes Temuco.