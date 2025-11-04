Tormentosos días se viven en Deportes Temuco. El club salvó la categoría en el final de Primera B y Marcelo Salas encendió la interna con sus declaraciones, poniendo en venta el equipo tras la lluvia de críticas.

“Termino agotado, primera vez que me pasa esta situación, no estoy acostumbrado a estar sufriendo y pensar en el descenso. Un par de días de descanso y tomaré la decisión de si sigo o no, o si viene otra persona”, reveló.

Tras eso, desde el camarín albiverde también tomaron la voz y uno que llegó a mitad de año a poner la experiencia conversó con RedGol. Se trata de Felipe Reynero, puntero derecho del equipo que hasta ahora tiene al Matador como dueño.

Esto le dicen en Temuco al anuncio de Marcelo Salas

Felipe Reynero habló con RedGol y dejó en clara su postura en medio de la crisis que vive Deportes Temuco. Consultado ante los dichos de Marcelo Salas, no titubeó en contestar.

“Fueron pasando muchas cosas. Marcelo (Salas) se ve que trae un peso importante por los dos últimos años que no han sido de lo mejor. Ha sido cuestionado, quizás ya quiere descansar un poco y por eso puso el club en venta” analizó.

En ese sentido Reynero no le hace el quite a la crisis del Pije diciendo que “sabíamos cómo se venía la cosa por los últimos años en lo deportivo, ‘Tomatín (Roberto Rojas, renunciado como gerente deportivo) había sido cuestionado y pasa la cuenta”.

“Este es un equipo gigante de la división. La hinchada es tremenda 6 mil, 7 mil personas casi todos los partidos, es obvio que la gente te tiene que exigir y como jugador hay que darles esa respuesta”, cerró el jugador que tiene contrato vigente por 2026.