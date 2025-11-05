U. de Chile vuelve a la cancha, ahora para ponerse al día en la Liga de Primera con su duelo pendiente contra Everton. Después de las derrotas contra U. Católica y Huachipato, los azules están obligados a ganar para escalar en zona de clasificación internacional.

El Romántico Viajero, alguna vez candidato al título, ahora figura séptimo en la tabla de posiciones con 42 puntos, siendo -por el momento- el último clasificado a Copa Sudamericana. Pero su objetivo está en la Copa Libertadores, donde los cruzados tienen el Chile 2 con 48 unidades.

Es por eso que el duelo contra Everton, pactado para este miércoles 5 de noviembre a las 17:30 horas, es tan importante para el conjunto universitario. Un triunfo acortaría la distancia con la UC a solo tres puntos, mientras una derrota lo dejaría casi fuera de carrera por el Chile 2.

Para este partido, Gustavo Álvarez lamenta la importante baja de Lucas Assadi. Sumándose a su desgarro, el talentoso volante ofensivo fue castigado con tres fechas por escupir a hinchas de la UC en el pasado clásico universitario en el Claro Arena.

U. de Chile vuelve al Estadio Nacional para enfrentar a Everton, pero sin Lucas Assadi | Photosport

La formación de U. de Chile contra Everton

Además, en las últimas horas se reportó la baja de Sebastián Rodríguez, quien no estará en la banca para el partido de esta tarde por “problemas de salud”, según informaron desde Emisora Bullanguera. Por otro lado, vuelve Nicolás Guerra tras cumplir un partido de suspensión.

Según Cooperativa Deportes, U. de Chile formaría ante Everton con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio.