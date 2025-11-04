Es tendencia:
Liga de Primera

¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a U. de Chile vs. Everton EN VIVO por Liga de Primera

Universitarios y Ruleteros deberán sellar la fecha pendiente que tienen en el Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Nicolás Guerra se consolida como delantero titular en la U.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTNicolás Guerra se consolida como delantero titular en la U.

Universidad de Chile no logró sobreponerse y Huachipato se quedó con la victoria por 1-0, dejando a los universitarios cada vez más lejos de la posibilidad de alcanzar el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

Pero los azules deberán levantarse rápidamente, porque disputarán esta semana el partido que tienen pendiente contra Everton de Viña del Mar, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional, para quedar al día en el torneo local.

U. de Chile vs. Everton: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Universidad de Chile vs. Everton juegan este miércoles 5 de noviembre, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

