El Campeonato Nacional 2026 recién comenzó hace algunas semanas, pero ya empiezan a aparecer las primeras consecuencias en los banquillos. Y es que, pese a que la temporada aún está en sus primeras fechas, una dupla técnica tendría su destino sellado.

El nuevo gran damnificado aparecería este fin de semana, Julio Barroso y David González, quienes asumieron la dirección interina de Everton dejarían el banquillo ruletero.

Cambio en el banquillo de Everton

Tras la salida de Javier Torrente, la dupla asumió la dirección de la escuadra, y debutaron con un triunfo contra Universidad de Concepción por un contundente 3 a 0. Sin embargo, esto no sería suficiente para extender su liderazgo con la banca.

La dupla técnica de David Gonzalez y Julio Barroso no seguirá en Everton/Photosport

Inicialmente, se reveló que la dupla seguiría como interinos en para el partido de este fin de semana contra Deportes Limache. Pero según señala el periodista Diego Peralta, será el último y el Grupo Pachuca tomó tajante decisión.

“Por ahora, desde México está completamente descartada la posibilidad que continúe la dupla Davis González – Julio Barroso. Ya le comunicaron al plantel que el sábado dejarán el cargo, independiente el resultado. Es una decisión tomada por Grupo Pachuca”.

¿Quién llegará a Everton?

Asimismo, acorde a lo informado por Latidos de Oro y Cielo, las opciones para asumir el banquillo son Ronald Fuentes y un técnico extranjero, con quienes ya habrían iniciado las conversaciones y enviados las ofertas. “Están esperando las respuestas de cada uno para tomar una decisión final”.

En caso de aceptar, el nuevo DT del equipo podría asumir su primera práctica junto a los Ruleteros durante los primeros días de la próxima semana.