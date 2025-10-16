Los usuarios de Chile tienen la posibilidad de elegir en qué casa de apuestas abrir una cuenta y entre las opciones están Betsson o Betano. Te explicamos las características de cada una.

Elegir entre Betsson o Betano te puede abrir el panorama de dos de las más grandes casas de apuestas que operan en Chile. Si estás indeciso, te ayudaremos con este artículo basado en nuestra propia experiencia al usar ambas plataformas.

Bonos de bienvenida: ¿Betano o Betsson?

El bono de bienvenida entre Betsson y Betano se lo lleva Betsson, entre otras cosas, por el monto que pueden recibir sus usuarios y los requisitos para liberarlo.

Características Bono de Betsson Bono de Betano Valor del bono 50% hasta $400,000 + $200,000 en Apuesta Gratis 100% de tu depósito hasta $200,000 CLP Depósito mínimo $10,000 CLP $5,000 CLP Rollover 12x 10x Plazos para cumplir el requisito de apuesta NA 90 días Cuota mínima 3.00 en apuestas combinadas NA Obtén el bono Betsson Obtén el bono Betano

La facilidad del bono de bienvenida de Betano radica también en el monto mínimo que debes depositar para reclamarlo. Apenas $5,000 CLP contra los $10,000 que requiere Betsson.

Pero el de Betsson es un bono que no solo dobla en el monto al que ofrece Betano, sino que además, su oferta de apuesta gratis es de $200,000 CLP. La de Betana alcanza apenas los $20,000.

Si bien el rollover de Betano es menor que el de Betsson, el bono de bienvenida del segundo ofrece mayores posibilidades de obtener mayores montos en tu saldo.

Comparación de mercados de apuestas: empate técnico

Ambas casas de apuestas se destacan por la amplitud de su oferta en los mercados de apuestas, con alrededor de 30 deportes disponibles en cada operador.

Esto permite a los usuarios encontrar una variedad única a la hora de elegir en qué deporte apostar, qué tipo de apuestas elegir y cómo usar cada plataforma.

Observa nuestra tabla comparativa sobre los mercados de apuestas de cada operador, en la que consideramos que hay un empate al analizar cuál es mejor, Betano o Betsson.

Aspecto Betsson Betano Deportes disponibles Más de 30 deportes en la plataforma 30 deportes disponibles en el operador Mercados más destacados Fútbol, tenis, baloncesto Fútbol, tenis, baloncesto Apuestas en eventos no deportivos Economía y política Entretenimiento Análisis de los mercados Suficientes Variados y amplios

Lo más importante en este aspecto entre Betsson vs Betano es que puedes encontrar los principales deportes y una amplia oferta de ligas, torneos y mercados de apuesta:

Fútbol: Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga de Primera

Tenis: Grand Slam, Masters y WTA 1000, 500, 250

Baloncesto: NBA, Euroliga

Deportes de nicho: bádminton, hochey, balonmano, dardos

Esports

Motor: F1, MotoGP

Eventos deportivos más populares: Betano vs Betsson

Si estás dudando sobre cuál es mejor, Betano o Betsson, en este aspecto no hay diferencias. Si quieres apostar en la Champions League, los dos operadores tendrán suficientes ofertas para ti.

Si lo tuyo es el tenis, ambos operadores tienen publicados mercados y cuotas para los principales torneos de este deporte, como los Grand Slam o los Masters y WTA 1000 o 500.

Lo mismo sucede a la hora de elegir otros deportes como baloncesto, Fórmula 1, rugby, tenis de mesa, incluso los esports.

En este aspecto no te preocupes, pues la oferta es completa y ambos operadores se destacan entre las mejores casas de apuestas para los usuarios chilenos, no importa si son nuevos o registrados.

Cuotas más competitivas: ventaja Betsson

Si bien la diferencia entre los valores de las cuotas publicadas en Betsson y en Betano no es mucha, en Betsson sí se pueden encontrar cuotas más elevadas.

Esos décimos adicionales en las cuotas de partidos de fútbol, tenis o baloncesto podrían marcar la diferencia al realizar apuestas simples, combinadas o de largo plazo.

Betsson Betano Tipos de cuotas Cuotas mejoradas, pago anticipado (1X2), creador de apuestas. Cuotas mejoradas. Bet Builder bono. Precombinadas destacadas. En vivo Actualización al instante Valores altos en diferentes eventos Destaca Seguro de apuestas combinadas por 1 fallo Bono en Bet Builder (Constructor de apuestas)

En el aspecto de las cuotas nos quedamos con Betsson pues esta casa de apuestas cuenta con la función de ‘Pago anticipado’.

Esto permite asegurar victorias tanto en apuestas simples como en combinadas aprovechando las cuotas en el mercado ‘1X2’.

Aplicación móvil: es más completa Betano

Si debemos escoger entre alguna de las dos aplicaciones de Betsson vs Betano, nos quedamos con la segunda.

Si bien ambas cumpen con los requisitos básicos y tienen características similares en cuanto a la descarga y su funcionalidad, un poco más de velocidad en la Betano le añade puntos extras:

Característica Betsson app Betano app Compatibilidad iOS y Android (APK) iOS y Android (APK) Facilidad de uso Intuitiva Rápida Funciones básicas Registro, depósito, retiro, apuestas deportes y casino Registro, depósito, retiro, apuestas deportes y casino Alternativas a la app Funcionalidad en navegador web del dispositivo móvil Adaptación en navegador web del celular

Streaming en vivo y transmisiones

Saber cuál es mejor, Betano o Betsson, respecto a las transmisiones en vivo o streaming es algo subjetivo. Ambas ofrecen este servicio en eventos deportivos seleccionados.

En Betano es posible encontrar más eventos con transmisión en directo de fútbol, pero la oferta es más amplia en ambos operadores en los esports.

Sin embargo, en Betano verás streaming de eventos importantes de tenis como los Másters 1000, mientras que en Betsson la oferta de tenis está principalmente en los eventos Challenger.

Recuerda tener saldo en tu cuenta para poder acceder a esta función en Betsson o Betano.

Funciones extra para apostadores chilenos

Sabemos que la elección de una casa de apuestas no es sencilla. Sin embargo, debes encontrar aquel operador que satisfaga tus necesidades en todos los aspectos.

De allí que sea difícil determinar cuál es mejor, Betano o Betsson, ya que ambas casas de apuestas ofrecen características similares y la diferencia está a favor de una u otra por pequeños detalles.

Métodos de pago y retiro : realiza tus pagos usando Webpay o transferencias bancarias en ambos operadores. Tarjetas y pagos en efectivo también están habilitados

: realiza tus pagos usando Webpay o transferencias bancarias en ambos operadores. Tarjetas y pagos en efectivo también están habilitados Licencia y seguridad : Ambas casas de apuestas cuentan con la Licencia emitida por la Autoridad de Juego de Malta, la cual les permite operar en Chile.

: Ambas casas de apuestas cuentan con la Licencia emitida por la Autoridad de Juego de Malta, la cual les permite operar en Chile. Soporte al cliente: recibe atención personalizada mediante el chat en vivo en Betsson vs Betano. Esto te permite resolver inquietudes de manera rápida y eficaz.

recibe atención personalizada mediante el chat en vivo en Betsson vs Betano. Esto te permite resolver inquietudes de manera rápida y eficaz. Promociones adicionales: ambos operadores entregan a sus usuarios varias ofertas y promociones que puedes disfrutar tanto en apuestas deportivas como en casino

Conclusión: nuestra experiencia con Betsson y Betano

Tras probar y analizar ambas plataformas, Betano y Betsson, recomendamos Betano como la opción más completa para los apostadores en Chile, gracias a varios factores clave que marcan la diferencia.

El bono de bienvenida de Betano es claramente más atractivo, ya que ofrece un porcentaje más alto sobre el depósito y requisitos de apuesta más accesibles. Además, su aplicación móvil destaca por su rapidez y facilidad de uso, lo que facilita apostar desde cualquier lugar sin complicaciones.

Otro aspecto decisivo es el streaming en vivo, donde Betano ofrece más eventos importantes de fútbol, tenis y esports, lo que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia más completa y dinámica.

En conclusión, aunque Betsson sigue siendo una excelente casa de apuestas con cuotas competitivas y servicios sólidos, la experiencia integral que ofrece Betano lo posiciona como nuestra opción preferida.

Preguntas frecuentes

¿Betsson vs Betano, cuál es mejor?

Betsson cuenta con un mejor bono de bienvenida, pero Betano tiene una app un tanto más veloz y mejores opciones de eventos deportivos con streaming en vivo.

¿Cuál de las dos tiene el mejor bono de bienvenida?

Betsson te entrega para deportes una bonificación del 50% hasta $400,000 CLP y una apuesta gratis de $200,000 CLP. Betano no llega a estos montos con un bono de hasta $200,000 CLP, pero una freebet de $20,000.

¿Cuál es mejor Betano app o Betsson app?

Por muy poco, en cuanto a la app, preferimos la de Betano por ser un tanto más rápida que la de Betsson.

¿Es seguro apostar en Betsson y Betano desde Chile?

Sí, ambas casas cuentan con licencia internacional y cumplen estándares de seguridad, incluidos la protección de datos y los pagos seguros.

¿Puedo combinar apuestas deportivas y de casino en estas plataformas?

Sí, tanto Betsson como Betano permiten acceder a apuestas deportivas y juegos de casino desde la misma cuenta.