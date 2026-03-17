Stake Casino: promociones y slots en Chile

Un depósito de apenas USD $30 te permite reclamar el bono de bienvenida del Stake casino que te entrega hasta USD $600 dólares para usarlos en los mejores títulos disponibles en el operador.

El Stake casino es una de las mejores plataformas en cuanto a juegos se trata en Chile, pues cuenta con excelentes títulos para que elijas en cuáles usar el bono de bienvenida de hasta USD $600. Para ello te contaremos en qué juegos puedes usar la bonificación, los Términos y Condiciones para liberarlo, y cuáles son las ofertas adicionales a las que puedes acceder luego de utilizarlo.

Promociones y beneficios disponibles en Stake Casino

Además del Stake casino bonus de bienvenida, la casa de apuestas ha puesto a tu disposición varias promociones y bonos adicionales que te permiten aprovechar al máximo la plataforma.

Te presentamos algunas de ellas, las cuales puedes encontrar en el link ‘Promociones’, eligiendo la opción de Stake casino.

¿Qué obtengo con el bono de casino de Stake?

Después de registrarte en la casa de apuestas, podrás realizar tu primer depósito válido con el que se te otorgará el Stake casino bonus de hasta $600 dólares o su equivalente en pesos chilenos.

Una vez utilizada la bonificación al cumplir con los requisitos de apuesta, podrás tener acceso a las demás bonos y promociones disponibles para juegos de casino, casino en vivo, póker y otros.

Préstale atención al Club VIP disponible en el Stake casino online, pues ser parte de él te permitirá recibir mejores recompensas y otras ofertas adicionales exclusivas.

Condiciones del bono de bienvenida para Stake Casino

A continuación, se describen las condiciones que debes tener en cuenta para aprovechar al máximo el bono de bienvenida de Stake Casino, tales como el depósito mínimo, el tiempo de vigencia y el respectivo requisito de apuesta (rollover):

Condición Detalle Depósito Mínimo requerido USD $30 Rollover 30x (depósito + bono) Tipo de Apuesta Apuestas en slots y juegos de mesa Monto del código Código promocional específico por hasta USD $600 Plazo de vigencia No hay límite especificado

Cómo conseguir el bono de Casino Stake

Que en tu cuenta de usuario puedas usar el Stake casino bonus depende de que completes algunos pasos previos, entre ellos el registro en la plataforma del operador.

Para darte de alta en esta casa de apuestas sigue estos pasos sencillos y así desbloquearás la promoción de Stake Casino de hasta USD $600 o su equivalente en pesos chilenos:

Visita el portal oficial de Stake Chile Completa el formulario de registro Digita el código promocional Stake Configura el monedero de tu cuenta Completa tu perfil Realiza tu primer depósito de mínimo USD $30 Reclama el bono de bienvenida



Tomada de Stake.com

Métodos de Pago en Stake

En Stake, los jugadores cuentan con una variedad de métodos de pago seguros y rápidos para realizar depósitos y retiros.

De manera predeterminada, podrás realizar depósitos en 22 tipos de criptomonedas, pero también puedes hacerlo con pesos chilenos.

A continuación, se detallan las opciones disponibles y sus características principales:

Método de Pago Depósito Mínimo Retiro Mínimo Tiempo de Procesamiento Cryptomonadas (22 opciones) Varía según la moneda Varía según la moneda Inmediato Bancos en Chile $5,000 CLP $1,000,000 CLP Inmediato Astropay $5,000 CLP $1,000,000 CLP Inmediato Skrill $5,000 CLP $1,000,000 CLP Inmediato Webpay (Tarjetas débito o crédito) $5,000 CLP $1,000,000 CLP Inmediato

Juegos y Slots disponibles en Stake Casino online

En el casino de Stake tienes miles de juegos disponibles gracias a que la casa de apuestas cuenta con títulos de los más reconocidos proveedores de juegos.

Pragmatic Play, Hacksaw gaming, Evolution, No Limit City, NetEnt y un total de casi 70 proveedores ofrecen los mejores juegos para el Stake casino:

Originales de Stake (Dados, Minas, Plinko, Chicken, Crash)

Slots

Solo en Stake (Le Rapper, Cashtopher Columbus, Bank Basher, Dojo Duel)

Burst Games

Tomada de Stake.com

Por otro lado, si lo que prefieres es jugar en juegos de casino en vivo, las posibilidades son igual de numerosas que en las de casino. Encuentra tu juego favorito entre las siguientes opciones:

Blackjack

Ruleta en español

Baccarat

Blackjack

Fútbol Studio

Mega Bola

Roulette

Mega Roulette

Mega Baccarat

Fortune Roulette

Dragon Tiger

Concursos de TV

Solo en Stake

Burst Games

Lanzamientos

Preguntas frecuentes de Stake Casino