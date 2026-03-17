Stake Casino: promociones y slots en Chile

El Stake casino es una de las mejores plataformas en cuanto a juegos se trata en Chile, pues cuenta con excelentes títulos para que elijas en cuáles usar el bono de bienvenida de hasta USD $600. Para ello te contaremos en qué juegos puedes usar la bonificación, los Términos y Condiciones para liberarlo, y cuáles son las ofertas adicionales a las que puedes acceder luego de utilizarlo.
Promociones y beneficios disponibles en Stake Casino
Además del Stake casino bonus de bienvenida, la casa de apuestas ha puesto a tu disposición varias promociones y bonos adicionales que te permiten aprovechar al máximo la plataforma.
Te presentamos algunas de ellas, las cuales puedes encontrar en el link ‘Promociones’, eligiendo la opción de Stake casino.
¿Qué obtengo con el bono de casino de Stake?
Después de registrarte en la casa de apuestas, podrás realizar tu primer depósito válido con el que se te otorgará el Stake casino bonus de hasta $600 dólares o su equivalente en pesos chilenos.
Una vez utilizada la bonificación al cumplir con los requisitos de apuesta, podrás tener acceso a las demás bonos y promociones disponibles para juegos de casino, casino en vivo, póker y otros.
Préstale atención al Club VIP disponible en el Stake casino online, pues ser parte de él te permitirá recibir mejores recompensas y otras ofertas adicionales exclusivas.
|Actividad
|Valor del Bono
|Obtén el Bono
|Bono de Bienvenida
|Hasta USD $600 con tu primer depósito
|Reclama el bono aquí
|Devolución VIP en casino
|Sube de nivel y consigue recompensas. Por cada nuevo nivel alcanzado obtendrás mayores y mejores pagos.
|Reclama el bono aquí
|Stake sorteo semanal
|Se uno de los 15 ganadores de un pozo de USD $75,000
|Reclama el bono aquí
|Stake Wheel Wars
|Juega en los títulos de Pragmatic Play y opta por una parte de los USD $150,000
|Reclama el bono aquí
|Conquista el Stake casino
|Consigue un Big Win o un Lucky Win en los juegos seleccionados y llevarte una parte de los $50,000.
|Reclama el bono aquí
Condiciones del bono de bienvenida para Stake Casino
A continuación, se describen las condiciones que debes tener en cuenta para aprovechar al máximo el bono de bienvenida de Stake Casino, tales como el depósito mínimo, el tiempo de vigencia y el respectivo requisito de apuesta (rollover):
|Condición
|Detalle
|Depósito Mínimo requerido
|USD $30
|Rollover
|30x (depósito + bono)
|Tipo de Apuesta
|Apuestas en slots y juegos de mesa
|Monto del código
|Código promocional específico por hasta USD $600
|Plazo de vigencia
|No hay límite especificado
Cómo conseguir el bono de Casino Stake
Que en tu cuenta de usuario puedas usar el Stake casino bonus depende de que completes algunos pasos previos, entre ellos el registro en la plataforma del operador.
Para darte de alta en esta casa de apuestas sigue estos pasos sencillos y así desbloquearás la promoción de Stake Casino de hasta USD $600 o su equivalente en pesos chilenos:
- Visita el portal oficial de Stake Chile
- Completa el formulario de registro
- Digita el código promocional Stake
- Configura el monedero de tu cuenta
- Completa tu perfil
- Realiza tu primer depósito de mínimo USD $30
- Reclama el bono de bienvenida
Tomada de Stake.com
Métodos de Pago en Stake
En Stake, los jugadores cuentan con una variedad de métodos de pago seguros y rápidos para realizar depósitos y retiros.
De manera predeterminada, podrás realizar depósitos en 22 tipos de criptomonedas, pero también puedes hacerlo con pesos chilenos.
A continuación, se detallan las opciones disponibles y sus características principales:
|Método de Pago
|Depósito Mínimo
|Retiro Mínimo
|Tiempo de Procesamiento
|Cryptomonadas (22 opciones)
|Varía según la moneda
|Varía según la moneda
|Inmediato
|Bancos en Chile
|$5,000 CLP
|$1,000,000 CLP
|Inmediato
|Astropay
|$5,000 CLP
|$1,000,000 CLP
|Inmediato
|Skrill
|$5,000 CLP
|$1,000,000 CLP
|Inmediato
|Webpay (Tarjetas débito o crédito)
|$5,000 CLP
|$1,000,000 CLP
|Inmediato
Juegos y Slots disponibles en Stake Casino online
En el casino de Stake tienes miles de juegos disponibles gracias a que la casa de apuestas cuenta con títulos de los más reconocidos proveedores de juegos.
Pragmatic Play, Hacksaw gaming, Evolution, No Limit City, NetEnt y un total de casi 70 proveedores ofrecen los mejores juegos para el Stake casino:
- Originales de Stake (Dados, Minas, Plinko, Chicken, Crash)
- Slots
- Solo en Stake (Le Rapper, Cashtopher Columbus, Bank Basher, Dojo Duel)
- Burst Games
Tomada de Stake.com
Por otro lado, si lo que prefieres es jugar en juegos de casino en vivo, las posibilidades son igual de numerosas que en las de casino. Encuentra tu juego favorito entre las siguientes opciones:
- Blackjack
- Ruleta en español
- Baccarat
- Blackjack
- Fútbol Studio
- Mega Bola
- Roulette
- Mega Roulette
- Mega Baccarat
- Fortune Roulette
- Dragon Tiger
- Concursos de TV
- Solo en Stake
- Burst Games
- Lanzamientos
Preguntas frecuentes de Stake Casino
+ ¿Cuáles son los bonos de Stake casino para sus nuevos usuarios?
Regístrate con el código promocional Stake casino y recibe un bono de bienvenida de hasta USD $600. Luego de liberar esa bonificación, podrás usar otras promociones para casino, casino en vivo y póker, entre otros.
+ ¿Cómo activar el bono de bienvenida de Stake?
Realiza el registro de tus datos personales en el portal web de la casa de apuestas y crea una nueva cuenta de usuario. Configura el monedero y realiza tu primer depósito para reclamar el Stake casino bonus de bienvenida en Chile.
+ ¿Cuál es el rollover del bono de bienvenida?
El requisito de apuesta o rollover es de 30x el monto del depósito y el bono. Recuerda que no todos los juegos disponibles en la plataforma aportan el mismo porcentaje para el cumplimiento del rollover de tu bono de bienvenida.
+ ¿Es legal y seguro jugar en Stake casino en Chile?
Sí, Stake es una de las casas de apuestas mejor posicionadas en el mercado sudamericano, con licencias internacionales para operar en Chile.