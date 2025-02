¿Betano vs 1xbet, cual es mejor? Comparativa del %2025%￼

Es hora de comparar a Betano vs 1xBet, que son dos de las más grandes casas de apuestas a nivel internacional y que ejecutan su operación en Chile. Encuentra en este artículo los detalles de cada operador como los bonos de bienvenida, los mercados y cuotas, cómo funciona su app para celulares y su transmisión en directo de partidos. Comienza por repasar la siguiente tabla:

Casas de apuestas Betano 1xbet Bono de bienvenida 4.5 / 5 4.5 / 5 Mercados 4.0 / 5 4.5 / 5 Cuotas 4.0 / 5 4.5 / 5 App móvil 4.0 / 5 4.5 / 5 Streaming/ en directo 4.0 / 5 4.5 /5 Pontuación 4.2 / 5 4.5 /5 Registro Visita Betano >> Visita 1xbet >>

Betano vs 1xbet: bonos de bienvenida

Respecto a los bonos de bienvenida, ambas casas de apuestas ofrecen atractivas ofertas para sus usuarios nuevos, quienes deben completar el registro y un primer depósito.

Te presentamos a continuación cada una de las ofertas en los operadores y los beneficios que el bono de bienvenida de Betano vs 1xbet entrega en Chile:

Betano, hasta $200,000 CLP en tu primer depósito

Regístrate en Betano y el operador te ofrecerá un bono de bienvenida que debes canjear en deportes o casino. Se trata de la duplicación de tu primer depósito por el 100% hasta $200.000 CPL.

Como requisito para liberarlo, apuesta el monto del bono y del depósito en un rollover de 5x con apuestas de cuotas mínimas de 1.65. Tienes 90 días para usar la oferta antes que el bono expire.

Bono de bienvenida de 1xbet: hasta $250,000 CLP

El bono de bienvenida de 1xbet también ofrece un 100% adicional del valor del primer depósito de los nuevos usuarios, hasta $250,000 CLP.

Este bono se acredita automáticamente en tu cuenta después de que completes tu depósito. Tienes 30 días para liberar el bono.

Para activarlo, tu primer depósito debe ser de mínimo $740 CLP y lo debes liberar apostando su monto en un rollover de 5x en apuestas combinadas de tres o más eventos, con cuotas de 1.40 o superiores.

Bono de bienvenida Betano vs 1xbet: Empate

Si bien el monto del bono de bienvenida por primer depósito es apenas superior en 1xbet, en Betano te conceden 90 días para liberarlo.

El rollover es similar en ambos operadores pero en 1xbet debes liberar el bono con apuestas combinadas. Ambos tienen pros y contras, pero ninguna de las dos promociones le saca muchas ventajas a la otra.

Tomada de 1xbet Chile

Betano o 1xbet: Mercados y actividades disponibles – 1xbet

En este apartado es superior 1xbet. Tiene una mayor cantidad de proveedores para sus juegos de casino, duplica la cantidad de deportes en la plataforma y hasta se pueden encontrar unas cuotas superiores en los mercados deportivos.

Betano, 26 deportes disponibles para apuestas

La oferta de mercados de apuestas deportivas de Betano cuenta con hasta 26 disciplinas para realizar tus pronósticos, como fútbol, tenis, baloncesto o fútbol americano.

Encontrarás también en la oferta de deportes de este operador otras disciplinas menos populares en el país, e incluso están disponibles otro tipo de actividades como apuestas de entretenimiento y política.

Si bien están disponibles cuotas competitivas respecto a los demás operadores, las de Betano en muchas ocasiones se quedan por detrás de lo que ofrece 1xbet.

1xbet, más de 40 deportes y más de 100 proveedores de juegos de casino

Apostar en 1xbet es encontrar cuotas de mejor valor respecto a Betano. En algunas ocasiones, principalmente en fútbol, verás algunas cuotas con mejores décimos en todos los mercados.

La oferta de deportes es superior en variedad, con un total de 41 opciones disponibles, incluídos los tradicionales fútbol, tenis o baloncesto.

Están publicadas otro tipo de actividades para apostar como la predicción del tiempo, entretenimiento, loterías, programas de televisión o política, por ende, apostar en 1xbet es encontrar una mayor oferta y variedad para tus pronósticos.

Eventos más populares: Betano

Están disponibles en ambas plataformas los mercados y las cuotas de los principales eventos deportivos a nivel mundial: Champions League, Eliminatorias al Mundial de fútbol, NBA, NFL, UFC, entre otros.

La gran diferencia y por qué en este Betano vs 1xbet se impone la primera, es que un usuario puede encontrar en este operador mejores cuotas, y ofertas de jugadas especiales que no tiene la segunda.

Aprovecha las super cuotas y cuotas mejoradas de Betano

En Betano y dependiendo del evento deportivo en el que quieras apostar vas a encontrar un apartado para cuotas mejoradas y super cuotas.

Este es un beneficio que puedes utilizar en Betano pues ofrecen jugadas con cuotas más altas que, si las realizas después de investigar y considerar su probabilidad de triunfo, te pueden dar una mejor ganancia.

Por ejemplo en el partido de Liverpool vs. Lille en la Liga de campeones, encuentra hasta tres tipos diferentes de ‘Super cuotas mejoradas’ y ‘Cuotas mejoradas’. Una de esas ofertas pasa de cuota 3.55 a 4.45 en el mercado de primer anotador otorgado a Mo Salah.

Oferta Super Cuotas Mejoradas en Betano Chile

1xbet ofrece estadísticas para elegir apuestas

Aunque en este apartado de Betano vs 1xbet se haya destacado más Betano, en 1xbet puedes encontrar un apartado de estadísticas que te invitan a analizar si elegir o no un pronóstico en particular.

En el mismo partido Liverpool vs. Lille, el operador te muestra un dato destacado: “En los últimos cuatro partidos de Liverpool se han anotado 3 o más goles’.

Así las cosas, aprovecha las características de Betano respecto a los eventos más populares y apuesta con cuotas mejoradas que te pueden ayudar a aumentar el saldo de tu cuenta.

Cuotas: Más altas en 1xbet

La plataforma de 1xbet ofrece mejores cuotas en los mercados tradicionales respecto a Betano. Si bien son apenas algunos décimos de diferencia, estos pueden ser importantes si usas estrategias como la de jugar en apuestas combinadas.

App móvil: 1xbet

Mientras que en Betano la app solo está disponible en dispositivos Android, 1xbet cuenta con app para Android, iOS, y otros sistemas operativos como Windows, Linux o MAC OS.

Descarga Betano en Android

La única manera de descargar la aplicación de Betano en tu celular, es en los dispositivos Android. Incluso, no está disponible en la tienda de aplicaciones de Play Store.

Para usar la app debes ingresar al link que encuentras al final de la página web de Betano Chile. Allí encontrarás cómo descargar el archivo.apk y las instrucciones para instalarla.

Pero si usas un dispositivo iOS, la única manera de hacerlo es mediante el navegador web de tu celular. Podrás disfrutar de todas las características de Betano.

Aplicaciones para todos los sistemas operativos en 1xbet

La oferta de apps que tiene 1xbet para sus usuarios es amplia. El operador no solo cuenta con aplicativos para celulares Android o iOS, también para Windows e incluso para sistemas operativos de computadoras Linux, MAC OS y Windows.

Por tal motivo, respecto a la app en estas Betano o 1xbet, el ganador es 1xbet, que tiene más opciones de aplicaciones para todo tipo de usuarios y sus necesidades.

Streaming / en directo: Empate

Si hablamos sobre el streaming en Betano vs 1xbet, podemos decir que ambos tienen una excelente oferta y servicio para sus usuarios.

En Betano tienes la retransmisión de eventos deportivos seleccionados, así como en los más grandes torneos de deportes como tenis, baloncesto y otros.

Para usar este servicio debes tener saldo en tu cuenta, haber realizado una apuesta en los últimos siete días y contar con una apuesta resuelta en las últimas 24 horas. Los eventos con retransmisión en directo están señalados con el ícono de ‘play’.

Por su parte, la oferta en 1xbet es una de las mejores en el mercado chileno. Ofrece una amplia variedad en deportes e cuenta con una gran calidad de imagen.

En 1xbet debes tener saldo real en tu cuenta para utilizar el servicio de Streaming y haber apostado al menos una vez en las últimas 24 horas para disfrutar de la retransmisión en directo, tanto en la versión de escritorio y celular.

Betano vs 1xbet – Nuestro veredicto

Luego de evaluar las dos casas de apuestas en Betano os1xbet podemos confirmar que ambas son buenas alternativas para los apostadores, aunque nuestro veredicto da como ganador a 1xbet.

Ambos tienen un excelente bono de bienvenida, incluso es similar. Respecto a los mercados, el de 1xbet es mucho más amplio con sus más de 40 deportes y cientos de juegos de casino.

Las cuotas en 1xbet son un tanto más elevadas y además, tiene aplicaciones para diferentes dispositivos y sistemas operativos.

Los dos operadores ofrecen un buen servicio de streaming, pero como hemos mencionado, en Betano vs 1xbet, es la segunda la casa de apuestas que presenta una mejor opción para los usuarios chilenos.