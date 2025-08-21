Presidente de Independiente saca ventaja deportiva, defiende a sus hinchas y acusa a la U: “Repudiable…”

En una catástrofe terminó el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el cual fue cancelado.

Una serie de incidentes se produjeron en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, en los cuales hubo enfrentamientos entre los hinchas de la U y del cuadro argentino.

Lo grave de los sucesos obligó a detener el compromiso al inicio del segundo tiempo y la Conmebol canceló el encuentro, por lo que no hay claridad sobre qué equipo pasará a cuartos de final.

Insólitas declaraciones del presidente de Independiente tras la barbarie

Tras la cancelación del partido habló el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien le dio a TyC Sports unas insólitas declaraciones, porque intentó sacar ventaja deportiva y exculpó a sus hinchas, pese al violento comportamiento que tuvieron.

“Un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban en la tribuna. Una violencia que nunca vi. Con bronca, amargado, angustiado. El público de Independiente no se merecía una cosa así“, dijo el dirigente.

Luego, Grindetti defendió el operativo de seguridad que claramente se vio desbordado: “las prevenciones que se tomaron eran las lógicas”, explicó sobre lo realizado en la previa por su club.

Graves incidentes en Avellaneda. Foto: Fotobaires/Photosport

“Hasta ahora estuvimos preocupados por la seguridad de la gente, la desconcentración. Ya estuvimos hablando con Conmebol y desde ya que vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, porque no ha tenido nada que ver acá“, dijo Grindetti, intentando sacar ventaja deportiva.

“Vamos a defender la posición de Independiente en todas las instancias que corresponda. Esperar el informe de Conmebol y sobre ese informe, vamos a defender a Independiente. Hay un claro responsable, el simpatizante de Universidad de Chile“, cerró.

