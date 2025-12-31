Un cierre de año más que movido está teniendo Universidad de Chile, que este martes presentó en sociedad al entrenador Francisco Meneghini, quien llega al CDA con la presión de ser campeón.

Además, los azules quieren dar uno de los golpes en el mercado de fichajes y negocian con el ex delantero de Colo Colo Juan Martín Lucero, cuyo pase pertenece a Fortaleza, que descendió a la B en Brasil.

Pero eso no es todo, la U también podría dejar partir a su máxima figura, estamos hablando de Lucas Assadi, quien es seguido por Atlético Mineiro, club que ya busca fórmulas para ficharlo.

La U está presionada por interés brasileño por Lucas Assadi

Universidad de Chile vive una situación límite en relación a la continuidad en el club de Lucas Assadi, hecho que puede ayudar su partida al equipo que dirige Jorge Sampaoli en Brasil.

El contrato del 10 con Azul Azul finaliza el 31 de diciembre de 2026, es decir, este mercado veraniego es la última opción que tiene la U para vender al jugador y sacar réditos económicos. Quieren al menos 4 millones de dólares para venderlo.

Si los laicos no lo venden ahora, Assadi tiene la opción de negociar como jugador libre y no podrán recibir un monto importante por una transferencia. Caso similar a lo que vivieron con Marcelo Morales.

Además, Azul Azul no tiene negociaciones con UnoSports, agencia que representa al jugador, para extender su contrato y así tener mayor margen de maniobra, por lo que juegan a contrarreloj.

Los próximos días serán vitales, pero lo claro es que Jorge Sampaoli quiere llevarse a Lucas Assadi al siempre competitivo Atlético Mineiro, finalista de la Copa Sudamericana en 2025.

