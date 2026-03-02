A Colo Colo se le vinieron todas las malas encima después de los tres triunfos al hilo que había conseguido. El Cacique se derrumbó y cayó en el Superclásico ante la U de Chile en un partido que le dejó un trago amargo, no sólo por el resultado.

Además de haberse quedado sin poder alcanzar el liderato, el Eterno Campeón lamenta problemas físicos que encienden alarmas en el Estadio Monumental. Así por lo menos lo dio a entender Fernando Ortiz, quien destapó el hospital que tienen en la interna.

Dos titulares salieron del campo de juego con dolores, con uno de ellos arrastrándolos hace ya algunos días. Una situación que vuelve a instalar dudas sobre el rol del técnico para darle en el gusto a los pesos pesados.

Claudio Aquino y Arturo Vidal encienden alarmas en Colo Colo

Colo Colo no sólo perdió el Superclásico ante la U, sino que también puede quedarse sin figuras titulares para lo que viene. Las lesiones vuelven a sacudir al Cacique, con nombres que venían incluso con molestias antes del partido.

Arturo Vidal jugó el Superclásico lesionado y en Colo Colo están preocupados. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa el técnico Fernando Ortiz abordó los cambios que hizo y aprovechó para destapar el hospital que le deja esta dura derrota. “Claudio tenía una contractura que se vio reflejada en la última jugada y lo sacamos para no perderlo mucho tiempo“, dijo.

Publicidad

Publicidad

El ex Vélez Sarsfield tendrá que someterse a exámenes médicos luego de salir del campo de juego con mucho dolor tras un remate que mandó a cualquier parte. Aunque su caso no fue el único.

ver también “No vino ni a jugar”: Fernando Ortiz barre con la U tras derrota de Colo Colo en el Superclásico

Arturo Vidal reveló que jugó con una molestia, pero evitó dar mayores detalles. Fue Fernando Ortiz quien reveló que “tenía un problema en la semana en la costilla que no lo dejaba respirar desde un golpe con O’Higgins. No estuvo al 100 por ciento, sumado a la amarilla”.

Finalmente y para darle tranquilidad a los hinchas, descartó que Maximiliano Romero haya presentado algún dolor. “Quisimos darle un rol más individual al Chino (Leandro Hernández) que venía bien”.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo espera para que los exámenes médicos sean favorables y así no perder a dos titulares. Arturo Vidal y Fernando Ortiz lamentan una derrota que deja más problemas, volviendo a instalar dudas cuando parecían despejadas.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo da vuelta la página del Superclásico y pone la mira en la próxima fecha de la Liga de Primera. Este sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas el Cacique visita a Audax Italiano.

ver también ¿Bueno o malo? Recordado juez es categórico con el arbitraje del Superclásico entre Colo Colo y la U

En resumen, Colo Colo es un hospital tras el Superclásico por…

Hospital albo tras el derbi: El “Cacique” no solo perdió los tres puntos, sino que terminó con dos de sus máximas figuras entre algodones. Claudio Aquino sufrió una contractura muscular en la última jugada del partido que obligó a su salida, mientras que Arturo Vidal jugó condicionado por una lesión en la costilla que arrastraba desde el duelo contra O’Higgins y que, según el DT, “no lo dejaba respirar”.

El “Cacique” no solo perdió los tres puntos, sino que terminó con dos de sus máximas figuras entre algodones. sufrió una contractura muscular en la última jugada del partido que obligó a su salida, mientras que jugó condicionado por una lesión en la costilla que arrastraba desde el duelo contra O’Higgins y que, según el DT, “no lo dejaba respirar”. Exámenes de urgencia: La situación de Aquino es la que más preocupa en el Monumental. El volante argentino sintió un pinchazo tras un remate fallido y deberá someterse a estudios médicos para descartar un desgarro que lo aleje de las canchas por varias semanas, lo que sería una baja sensible para la creación del equipo.

La situación de Aquino es la que más preocupa en el Monumental. El volante argentino sintió un pinchazo tras un remate fallido y deberá someterse a estudios médicos para descartar un desgarro que lo aleje de las canchas por varias semanas, lo que sería una baja sensible para la creación del equipo. Decisiones técnicas bajo la lupa: Fernando Ortiz reconoció que Vidal no estaba al 100%, lo que vuelve a instalar el debate sobre si el técnico prioriza el deseo de los “referentes” por jugar sobre la integridad física y el rendimiento colectivo. Por otro lado, descartó que la salida de Maximiliano Romero fuera por lesión, atribuyéndola a un cambio táctico para buscar mayor desequilibrio individual.

Publicidad