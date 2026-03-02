En los próximos días Universidad de Chile y Palestino se verán las caras por un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Recordemos que los cuatro equipos chilenos clasificados se dividen en dos llaves a partido único para definir quiénes siguen con vida en el plano internacional.

Árabes y azules ya se enfrentaron por la Liga de Primera, en un 0-0 marcado por un gol anulado a la U en los descuentos que dejó la polémica instalada. El Romántico Viajero deberá superar esta llave para instalarse en la fase de grupos del torneo y comenzar su camino internacional con el pie derecho.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Palestino en Copa Sudamericana?

Universidad de Chile y Palestino juegan el miércoles 4 de marzo, a las 21:30 horas en el Estadio Nacional por la Copa Sudamericana 2026.

El partido será transmitido en exclusiva por DSports y también podrás verlo online podrán seguir el partido mediante las plataformas de streaming DGO y Amazon Prime Video.

El vencedor de este duelo tendrá poco margen de descanso, ya que la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 7 de abril y se extenderá, aproximadamente, hasta el 28 de mayo.

¿Cómo se juega la Fase Preliminar de Copa Sudamericana?

La primera fase del torneo se disputará de la siguiente manera:

De los 44 equipos clasificados, 32 equipos comenzarán la Primera Fase que será disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional a partido único.

que será disputada entre equipos del mismo país, en una fase nacional a partido único. La Primera Fase la disputarán los equipos clasificados de: Bolivia (4), Chile (4), Colombia (4), Ecuador (4), Paraguay (4), Perú (4), Uruguay (4) y Venezuela (4).

la disputarán los equipos clasificados de: Bolivia (4), Chile (4), Colombia (4), Ecuador (4), Paraguay (4), Perú (4), Uruguay (4) y Venezuela (4). Para determinar los cruces de la Primera Fase será realizado un sorteo entre los 4 representantes de cada país para definir los cruces nacionales.

La localía se definirá por sorteo y corresponderá al primer equipo sorteado para la definición de cada cruce.

Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país clasifican a la Fase de Grupos.

