Internacional

¿Juega o no? La decisión del nuevo DT de River con Paulo Díaz

River Plate disputa su primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo. ¿Aparece Paulo Díaz?

Por Javiera García L.

¿Qué pasa con Paulo Díaz en River Plate?
© Getty Images¿Qué pasa con Paulo Díaz en River Plate?

River Plate se levanta y comienza un nuevo ciclo tras la salida de Marcelo Gallardo. Este lunes 2 de marzo, el Millonario vuelve a la cancha, ahora bajo la dirección del interino Marcelo Escudero.

Eduardo Coudet es el apuntado para ser el entrenador definitivo de la temporada, a la espera de que resuelva su salida del Deportivo Alavés en España. Y la gran pregunta que todos se hacen es qué consideración tendrá Paulo Díaz para lo que viene.

El defensa iba a salir de River Plate en el mercado pasado, pero terminó convenciendo a Gallardo y quedándose en el club. Lamentablemente, la relación con el Muñeco terminó mal y el chileno ha sido muy criticado.

Lo cierto es que, con Escudero como interino, Paulo Díaz no será titular. El zaguero no aparece en la alineación que prepara el Millonario para el duelo de este lunes 2 de marzo contra Independiente Rivadavia.

"Desilusionado": La molestia de Marcelo Gallardo con Paulo Díaz en su salida de River

“Desilusionado”: La molestia de Marcelo Gallardo con Paulo Díaz en su salida de River

La decisión del DT de River con Paulo Díaz

Este lunes, River formaría ante Independiente Rivadavia con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Sebastián Driussi, Tomás Galván; Joaquín Freitas.

Por ahora, se sabe que todo el plantel viajó a Mendoza para este enfrentamiento. Habrá que ver si Paulo Díaz suma minutos y si puede revertir su situación ante los fuertes cuestionamientos de los hinchas.

