No todo lo que es oro brilla. La heroica clasificación de O’Higgins a la fase 3 de Copa Libertadores, sumado a la marea celeste de hinchas que llegó a Brasil para acompañarlos en el duelo ante Bahía, queda relegado por el comportamiento de un grupo de personas.

Ya fue de conocimiento público la detención de un fanático en el Arena Fonte Nova por actitudes racistas contra los forofos locales. Lo llamativo es que no era seguidor del club rancagüino y que sigue tras las rejas en Salvador de Bahía. No es lo único.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a través de su Unidad Disciplinaria, dio a conocer la apertura de un expediente en contra de O’Higgins, la cual puede arrastrar desde multas económicas hasta el cierre del Estadio El Teniente.

Conmebol abre expediente contra O’Higgins en Copa Libertadores

De acuerdo al boletín que entregó el organismo jurídico desde Luque, el “Capo de Provincia” cometió una falta al artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario del ente sudamericano. Si revisamos tal, tiene relación con el comportamiento de sus hinchas en Rancagua.

El Artículo 12 se refiere a “Infracciones en partidos o competiciones“, mientras que el punto 2 habla de que “las sanciones disciplinarias previstas en el Artículo 6 del presente Código podrán imponerse a las Asociaciones Miembro y clubes, en supuestos de comportamientos incorrectos o inapropiados de sus aficionados“.

Mientras que la letra c) hace referencia a “encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro tipo de objeto pirotécnico“, que los hinchas de O’Higgins utilizaron en el duelo de ida ante Bahía por Copa Libertadores, con triunfo por 1-0.

En síntesis

¿Cuándo juegan los celestes?

O’Higgins recibe a Deportes Tolima de Colombia en el Estadio El Teniente de Rancagua por la ida de fase 3 en Copa Libertadores, este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas.

