Comienza la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026, donde los equipos del mismo país se enfrentan para definir quién avanza a la fase de grupos. En Chile, el primer cruce será entre Cobresal y Audax Italiano.
El partido es a duelo único y, si empatan, todo se definirá en penales y como no puede jugar en El Salvador, Cobresal será local en el Estadio Zorros del Desierto, en Calama.
Cobresal vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver
Cobresal y Audax Italiano juegan este martes 3 de marzo, desde las 21:30 hrs. en elEstadio Zorros del Desierto, por la fase preliminar de la Copa Sudamericana.
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.
Estas son las señales de los canales según tu cable operador:
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 90 (HD)
Programación de chilenos en Copa Sudamericana
Martes 3 de marzo
- Cobresal vs. Audax Italiano en el estadio El Cobre de El Salvador a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN en TV y Disney+ (plan Premium) en formato online.
Miércoles 4 de marzo
- Universidad de Chile vs. Palestino en el Estadio Nacional a las 21:30 horas de Chile. Transmiten DSports en TV y DGO de forma online.