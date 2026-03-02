Es tendencia:
Copa Sudamericana

Cobresal vs. Audax Italiano: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Sudamericana

Regresa la acción en Copa Sudamericana con equipos nacionales en competencia.

Por Franccesca Arnechino

Cobresal y Audax buscarán meterse en la fase de grupos.
Comienza la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026, donde los equipos del mismo país se enfrentan para definir quién avanza a la fase de grupos. En Chile, el primer cruce será entre Cobresal y Audax Italiano.

El partido es a duelo único y, si empatan, todo se definirá en penales y como no puede jugar en El Salvador, Cobresal será local en el Estadio Zorros del Desierto, en Calama.

Cobresal vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver

Cobresal y Audax Italiano juegan este martes 3 de marzo, desde las 21:30 hrs. en elEstadio Zorros del Desierto, por la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
U. de Chile vs. Palestino: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la Copa Sudamericana 2026

Programación de chilenos en Copa Sudamericana

Martes 3 de marzo

  • Cobresal vs. Audax Italiano en el estadio El Cobre de El Salvador a las 21:30 horas de Chile. Transmiten ESPN en TV y Disney+ (plan Premium) en formato online.
Publicidad

Miércoles 4 de marzo

  • Universidad de Chile vs. Palestino en el Estadio Nacional a las 21:30 horas de Chile. Transmiten DSports en TV y DGO de forma online.
