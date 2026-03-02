Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol femenino

Tras firmar en la U: el nuevo presente de las hijas de Humberto Suazo

Grettel y Arantza buscan nuevas oportunidades y ahora disputarán el campeonato nacional en dos clubes importantes.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Grettel y Arantza serán protagonistas del campeonato femenino
© U de ChileGrettel y Arantza serán protagonistas del campeonato femenino

El legado de Humberto Suazo sigue presente en el fútbol chileno. Esto porque ahora sus hijas, Arantza y Grettel, fueron presentadas en sus nuevos equipos y dirán presente en el campeonato femenino 2026. 

Las jóvenes futbolistas firmaron en Universidad de Chile en 2025. Lo que causó revuelo por el pasado albo de su padre. “Llegamos en 2019 a la U. Sentimos de inmediato que es un club distinto. Nos dieron todo para desarrollarnos como jugadoras”, recalcó Arantza en su llegada al Romántico Viajero. 

Representa a México en Festival de Viña y se presenta con camiseta de Humberto Suazo

ver también

Representa a México en Festival de Viña y se presenta con camiseta de Humberto Suazo

Si hasta en México llamó la atención el gran talento de las jugadores y que pese a nacer en tierras aztecas, decidieron defender la camiseta de la selección chilena. 

Las hijas de Humberto Suazo comenzaron su carrera en la U de Chile

¿Dónde jugarán las hijas de Humberto Suazo? 

Pero en está temporada ambas futbolistas decidieron buscar nuevos horizontes y salieron a préstamo para sumar experiencia. La primera en ser anunciada fue Arantza Suazo que ahora defenderá los colores de Universidad de Concepción

“Saludamos a Arantza Suazo, nueva jugadora del Fútbol Femenino. Se suma a nuestro equipo, tras su paso por Universidad de Chile y siendo parte de la Selección Sub 20 de Fútbol de Chile”, destacaron desde el “Campanil”. Ahora la lateral se mentaliza para el debut del 14 de marzo ante Coquimbo Unido. 

Publicidad

Por su parte la volante Grettel Suazo confirmó este lunes que dejó el Romántico Viajero para sumarse a Unión Española. La jugadora también dijo presente en la selección sub 20 que disputó el reciente Sudamericano. 

Su llegada es en calidad de préstamo por una temporada y todo apunta a que estará disponible para el debut también el 14 de marzo cuando las hispanas visiten a Universidad Católica en el Estadio Claro Arena. 

En resumen:

  • Arantza Suazo fichó por Universidad de Concepción tras su paso por Universidad de Chile.
  • Grettel Suazo se integró este lunes a Unión Española en calidad de préstamo por 2026.
  • Ambas jugadoras debutarán el 14 de marzo con sus respectivos clubes en el torneo femenino.
Publicidad
Lee también
Idolatría por "Chupete" Suazo llega al Festival de Viña del Mar
Colo Colo

Idolatría por "Chupete" Suazo llega al Festival de Viña del Mar

Hija del Chupete Suazo se va de U. de Chile para jugar en el sur
Femenino

Hija del Chupete Suazo se va de U. de Chile para jugar en el sur

La gran sorpresa de Chupete Suazo como DT de San Luis
Chile

La gran sorpresa de Chupete Suazo como DT de San Luis

¡Insólito! Jarry deja ir cinco match points y cae en Indian Wells
Tenis

¡Insólito! Jarry deja ir cinco match points y cae en Indian Wells

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo