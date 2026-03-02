Tras firmar en la U: el nuevo presente de las hijas de Humberto Suazo

El legado de Humberto Suazo sigue presente en el fútbol chileno. Esto porque ahora sus hijas, Arantza y Grettel, fueron presentadas en sus nuevos equipos y dirán presente en el campeonato femenino 2026.

Las jóvenes futbolistas firmaron en Universidad de Chile en 2025. Lo que causó revuelo por el pasado albo de su padre. “Llegamos en 2019 a la U. Sentimos de inmediato que es un club distinto. Nos dieron todo para desarrollarnos como jugadoras”, recalcó Arantza en su llegada al Romántico Viajero.

Si hasta en México llamó la atención el gran talento de las jugadores y que pese a nacer en tierras aztecas, decidieron defender la camiseta de la selección chilena.

Las hijas de Humberto Suazo comenzaron su carrera en la U de Chile

¿Dónde jugarán las hijas de Humberto Suazo?

Pero en está temporada ambas futbolistas decidieron buscar nuevos horizontes y salieron a préstamo para sumar experiencia. La primera en ser anunciada fue Arantza Suazo que ahora defenderá los colores de Universidad de Concepción.

“Saludamos a Arantza Suazo, nueva jugadora del Fútbol Femenino. Se suma a nuestro equipo, tras su paso por Universidad de Chile y siendo parte de la Selección Sub 20 de Fútbol de Chile”, destacaron desde el “Campanil”. Ahora la lateral se mentaliza para el debut del 14 de marzo ante Coquimbo Unido.

Por su parte la volante Grettel Suazo confirmó este lunes que dejó el Romántico Viajero para sumarse a Unión Española. La jugadora también dijo presente en la selección sub 20 que disputó el reciente Sudamericano.

Su llegada es en calidad de préstamo por una temporada y todo apunta a que estará disponible para el debut también el 14 de marzo cuando las hispanas visiten a Universidad Católica en el Estadio Claro Arena.

