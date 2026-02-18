Los primeros días como entrenador de Humberto Suazo han dejado gratamente sorprendido a todos en San Luis de Quillota, quienes destacan la forma de trabajar del ex delantero.

Pese a que están pensando en los primeros compromisos del torneo de Primera B, ya hay una idea de lo que quiere el gran goleador con su nuevo trabajo al mando de un camarín.

Así también lo hizo saber el arquero Nicolás Peranic, quien en conversación con radio ADN, dejó en claro que Chupete está encontrando el equipo y que es muy ofensivo.

“Muchas veces los que fueron exjugadores y después son técnicos, en el puesto que les tocó desempeñarse, buscan eso. Humberto es un técnico súper ofensivo, le gusta siempre estar bien plantado en el campo rival, presionando alto. Un poco como a él le gustaba jugar“, explicó.

Suazo debuta este año como entrenador.

Chupete Suazo plantea un San Luis muy ofensivo

Uno de los grandes amistosos que ha tenido San Luis fue enfrentar a Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul, con un triunfo 2-1 para el cuadro de Humberto Suazo.

En ese sentido, dejan en claro que se está haciendo un gran trabajo de la mano de Chupete, con un grupo que está mentalizado en la lucha en los puestos para luego explotar en el torneo.

“Estamos bien, es un plantel que se renovó en un 80% respecto de lo que venía el año pasado, lo que lleva un periodo de adaptación, obviamente, pero se está trabajando bien. El cuerpo técnico ha hecho mucho énfasis en que nos conozcamos y en potenciar la competencia interna”, finalizó.