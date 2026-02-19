El nombre de Lucas Cepeda sigue dando que hablar en el fútbol español. Es que el chileno fue la sorpresa del último partido del Elche ante el Osasuna, ya que arrancó como titular.

Hoy el DT del club ilicitano, Eder Sarabia, explicó su elección diciendo “voy a ser totalmente sincero. Seguramente la realidad es que no iba a jugar, porque era muy probable que fuera a jugar Grady, pero la lesión de él, abrió la posibilidad“.

En la misma línea, Sarabia añadió que “esto es el fútbol. Nosotros en los entrenamientos intentamos no dar demasiadas pistas a los jugadores (sobre el equipo titular) para que estén conectados hasta el final. Es la receta que a mí me gusta, ya que a veces cuando el jugador interpreta que no va a jugar, baja los brazos y no entrena bien. Mientras que cuando se abre una oportunidad, como esta de Lucas, no está del todo preparado, pero él lo hizo muy bien”.

El estratega complementó su respuesta afirmando que: “Tenía un poco de dudas, sobre todo en las situaciones defensivas, porque no lo conozco tanto y no sabía si iba a poder perseguir su marca o retornar y nos enseñó todo lo que nos puede dar“.

Ante el Osasuna, el Elche de Lucas Cepeda empató 0 a 0 en la fecha 24 de La Liga EA Sports. Ahí el ex delantero de Colo Colo comenzó como titular y jugó 80′ minutos, para ser reemplazado por Martim Neto en la recta final del encuentro.

En esta primera titularidad de Cepeda fue calificado por Sofascore con un promedio de 6,9. Esto como consecuencia de su participación en el ataque, donde realizó cuatro tiros y ganó cinco de nueve duelos.

Lucas Cepeda jugó 80 minutos en su primera titularidad con Elche.(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

El presente del Elche de Lucas Cepeda este 2026

Con Lucas Cepeda en el plantel, la temporada 2025/26 del Elche está pensada para salvarse del descenso. Es que el equipo ilicitano tiene 25 puntos, que lo dejan en el puesto número 16°, dos posiciones más arriba de la zona de descenso, pero con un punto que los separa.

Por debajo de los franjiverdes se encuentra el Valencia, con los mismos puntos, Mientras que en la zona roja se encuentra el Mallorca, Levante y Real Oviedo, quienes serán las principales amenazas para Cepeda y compañía si es que quieren permanecer en la máxima categoría del fútbol español.

¿Cuándo vuelve a jugar Lucas Cepeda?

El Elche volverá a jugar por La Liga EA Sports este viernes 20 de febrero en un partido correspondiente a la fecha 25. Ahí el equipo de Lucas Cepeda visitará al Athletic en el Estadio de San Mamés, Bilbao a las 17:00 horas (horario chileno).