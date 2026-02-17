Es tendencia:
“Mi princesita”: Lucas Cepeda fue a París a pasar el Día de los Enamorados

El jugador del Elche vive en España junto a su novia Steffi Elizondo, con quien viajó hasta Francia para pasar un momento especial.

Por Felipe Escobillana

Cepeda está muy enamorado y lo demuestra en Europa
Lucas Cepeda no solamente cumple un sueño al jugar en Europa, tras fichar en el Elche de España. También aprovecha su estadía en el Viejo Continente para pasar lindos momentos personales.

Así quedó demostrado el fin de semana pasado, cuando junto a su mediática novia Steffi Elizondo viajó hasta Francia para pasar el Día de los Enamorados.

En redes sociales compartieron postales paseando por París, donde se fotografiaron junto a la Torre Eiffel, en Eurodisney y cenando de manera muy romántica.

“Con mi amor, celebrando el día del amor 14F, en la ciudad del amor. La vida es bonita, voy a vivirla”, señaló la pareja del futbolista quien eso sí lamentó que se apagaron las lucecitas de la Torre Eiffel cuando arribaron al lugar.

Lucas Cepeda en Eurodisney junto a su pareja

Cepeda es feliz con el apoyo de su novia

El formado en Wanderers le respondió “mi princesita”, junto a emojis de amor, dejando en claro que está muy feliz de tener el apoyo de Steffi en su llegada a Europa.

Seguramente es fundamental para poder acostumbrarse a una nueva vida, considerando que recién firmó por el Elche, equipo que pelea por no perder la categoría.

Cepeda jugó su primer partido como titular esta temporada ante el Osasuna, demostrando que se está adaptando de buena manera al fútbol español.

