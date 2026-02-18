Se viene la cuarta fecha de la Liga de Primera y ya hay escritoriazo. El afectado es Unión La Calera, club que fue denunciado por alinear un sexto extranjero en el duelo ante Everton, el cual ganaron 1-0 en la fecha 1.

En los cementeros se defienden apelando a que Axel Encinas cuenta como juvenil que integraba las fuerzas del equipo. Lo cierto es que el Tribunal de Disciplina debe interpretar ambas posturas y dar un veredicto, el cual tuvo nuevo participante.

Es que durante el pasado martes otro equipo se sumó al caso, apoyando al alegato de los ruleteros. Dicha postura podría cambiar el curso de los caleranos, ya que arriesgan a perder seis puntos valiosos en el torneo.

Unión La Calera y los seis puntos del terror

Si Everton ya denunció a Unión La Calera por alinear un sexto extranjero, ahora Cobresal se sumó al caso. Los mineros cayeron 3-1 en el Nicolás Chahuán Nazar por la fecha 2, donde también ingresó Axel Encinas en el segundo tiempo (seis extranjeros).

Encinas en el ojo del huracán /Photosport

“Cobresal denunció a Unión La Calera ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, al igual que Everton, por supuestamente infringir el Artículo 31 de las bases. Los rojos deben defenderse de dos denuncias y arriesgan perder 6 puntos”, avisó el periodista de Radio La Calera, Ricardo Maturana.

En caso que el Tribunal en Quilín finalmente castigue a los cementeros, estos pasarán al fondo de la tabla con cero puntos. Por contraparte, Everton saldría de la zona roja y había remezón en la cima de la Liga de Primera.

Calera sufre por el escritorio /Photosport

Cobresal tiene seis unidades en el torneo y en caso de obtener los puntos alegados contra Unión La Calera, quedaría como el exclusivo líder del torneo con canasta perfecta. En cuanto a Colo Colo, ya ganó en cancha su duelo ante los cementeros y Encinas no ingresó.

