Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

U. de Chile vs. Deportes Limache: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los azules buscan salir del fondo de la tabla de posiciones, enfrentándose al cuadro tomatero.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Azules y Tomateros se enfrentarán por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAzules y Tomateros se enfrentarán por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile se prepara para un duelo clave este fin de semana, enfrentándose a a Deportes Limache en el Estadio Nacional por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.

Loa azules aún no logran ganar bajo la conducción de Francisco Meneghini, por lo que sumar de a tres se vuelve fundamental para aliviar la presión que rodea al plantel. Más aún considerando que se aproxima el Superclásico frente a Colo Colo en el Monumental, un escenario que exige llegar con confianza y buen rendimiento como respaldo.

U. de Chile vs. Deportes Limache: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Deportes Limache juegan este domingo 22 de febrero, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Cerverceros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Colo Colo vs U. de Chile: así será la venta de entradas para el esperado Superclásico

ver también

Colo Colo vs U. de Chile: así será la venta de entradas para el esperado Superclásico

Así va la tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad
Lee también
Paqui mueve la formación de la U: dos cambios ante Limache
U de Chile

Paqui mueve la formación de la U: dos cambios ante Limache

El descargo que dispara las dudas en la U: "Tenemos que mostrar un buen..."
U de Chile

El descargo que dispara las dudas en la U: "Tenemos que mostrar un buen..."

En la U miran con cuidado al Súper Deportes Limache
U de Chile

En la U miran con cuidado al Súper Deportes Limache

La casa de estudios de la U pide que no se mueva Meneghini
U de Chile

La casa de estudios de la U pide que no se mueva Meneghini

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo