U de Chile

A Meneghini le preguntan si se le acabó el crédito en U de Chile y ni se inmuta: “No proyectamos…”

Paqui Meneghini ha tenido un comienzo de temporada muy bajo en Universidad de Chile, pero no se nota inquieto.

Por Felipe Escobillana

Meneghini está en la cuerda floja en la U de Chile
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTMeneghini está en la cuerda floja en la U de Chile

Francisco Meneghini vive un complicado presente en U de Chile, debido a que la escuadra universitaria solamente ha sumado dos puntos en las tres primeras fechas del torneo.

Un asunto que obviamente lo hace tambalear en la banca, algo que parece no preocuparlo mayormente como lo manifestó en la conferencia de prensa.

A Paqui se le consultó si se le acaba el crédito en la banca azul y su respuesta fue una evasiva. “Mi foco es Limache. El comienzo no fue el esperado en puntos, pero el foco es Limache, estoy 100% en eso”, comentó.

“Hemos trabajado en eso, no proyectamos más allá de ese partido. Así lo hacemos siempre. La semana tiene sus puntos estratégicos a tener en cuenta, la semana de evaluación para saber quiénes inician”, explicó.

Meneghini no se inmuta por su débil inicio de torneo en la U

El cuidado sobre Limache

Meneghini luego ahondó en lo que será el rival del domingo, en el Estadio Nacional. “Limache es el puntero, compite bien, ya demostró el año pasado lo que hacía, sumó menos puntos de los que merecía por el juego que hacía”, señaló.

“Hay continuidad de juego, de entrenador y tiene una manera de juego que la mantienen. Es rápido en las transiciones, se defiende bien y tiene presencia en el área rival cuando ataca”, agregó.

Finalmente alabó lo que hace Víctor Rivero. “Eso habla del trabajo que hacen. Será un partido complicado, donde si controlamos ciertas acciones, podemos manejarlo”, analizó.

