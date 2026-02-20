Universidad de Chile sigue preparando el duelo frente al puntero Deportes Limache, este domingo en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha de la Liga de Primera. El cuadro de Francisco Meneghini está obligado a ganar, sin victorias en tres partidos.

Y si bien el entrenador azul está bajo la crítica, Paqui parece tener claras las convicciones para su próximo duelo, el último antes del Superclásico contra Colo Colo.

En el entrenamiento de este viernes, el penúltimo previo a Limache, Meneghini trabajó la misma formación de ayer, confirmando que, de no mediar contratiempos, presentará dos cambios respecto al empate frente a Palestino.

ver también Héctor Pinto le pega duro palo a Paqui Meneghini por el discurso y mensaje en U de Chile

Dos cambios: Paqui trabaja el once de la U

Por ahora la U alineará con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; y Lucas Assadi en mediocampo; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en el ataque.

La U trabaja la misma formación con dos cambios ante Limache.

Es decir, ingresan al once titular Felipe Salomoni y Javier Altamirano. En desmedro, salen de la estelaridad el juvenil Diego Vargas e Israel Poblete.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, el ingreso de Altamirano por Poblete confirma un drama en los azules: Meneghini explicó que había preferido a Poblete por el refuerzo paraguayo, Lucas Romero. Sale Poblete, pero el que ingresa es Altamirano, dejando más en ascuas las aspiraciones mundialistas del volante guaraní.

ver también “Trabajamos bien”: Paqui Meneghini está tranquilo con su proceso en U. de Chile

Con el registro del empate contra Audax Italiano (0-0), derrota ante Huachipato (2-1) e igualdad frente a Palestino (0-0), la U recibirá a Deportes Limache este 22 de febrero, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha del campeonato nacional.