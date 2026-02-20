Universidad de Chile ha tenido más dificultades de las esperadas bajo el mandato de Francisco Meneghini. Pese a esto, el entrenador tiene buena sensación con lo que ha sido su ciclo.

El Romántico Viajero era apuntado por muchos como el gran favorito en el inicio de la Liga de Primera 2026. Sin embargo, pasadas tres fechas solo suman 2 puntos. Sin triunfos y sin buen juego, las críticas abundan sobre el nuevo técnico del Bulla.

El análisis de Meneghini

A pesar del poco tiempo que lleva en Universidad de Chile, no son pocas las voces que ya piden la salida de Francisco Meneghini. Una locura, pero es que el juego del León ha sufrido una fuerte baja en comparación con lo que hacían con Gustavo Álvarez. De todas maneras, Paqui sacó pecho por su labor en el CDA.

“Claramente faltan resultados que consoliden el proceso, que le den más confianza, porque claramente las sensaciones son buenas, trabajamos bien y después hay que mejorar en el juego, que en los partidos sean mejor, ambas cosas se retroalimentan, entonces estamos empujando las dos cosas para seguir creciendo“, indicó el DT. Incluso, detalló en lo que deben crecer.

ver también Figura de la U está confirmada: Todos los rostros que pasarán por la Alfombra Roja de Viña 2026

“El gol es el gran tema a mejorar, las situaciones colectivas,como las salidas desde Gabriel (Castellón) van bien en el reinicio, terminan con el equipo atacando. Igual con situaciones de presión y recuperación, interrumpimos rápido los ataques rivales, recuperamos rápido la pelota. Pero lo más urgente a mejorar es el ataque organizado en su campo, como ocurrió con Palestino, tiene que ver con fluidez de movimientos y precisión en ciertas zonas”, avisó.

Si bien está semana ha sido de muchas críticas luego del empate 0-0 ante Palestino, siendo la segunda igualdad sin goles en tres jornadas, Paqui Meneghini aseguró que ha sido su mejor presentación hasta el momento. De hecho, señaló que debieron quedarse con los 3 puntos.

Publicidad

Publicidad

“En el último partido fue el que más generamos, superamos al rival y merecimos ganar, no nos conforma, no alcanza pero fue la primera vez que podemos decir que fuimos más que el rival. Tuvimos oportunidades, el equipo tiene que atacar mejor, no solamente tirar, generar más opciones de ataque, por costados y los que están en líneas retrasadas que llegan a finalizar los ataques”, cerró el DT.

Universidad de Chile volverá a salir al terreno de juego este domingo 22 de febrero, donde se medirán ante Deportes Limache a las 20:30 horas. El Tomate Mecánico es el líder del torneo, por lo que no será un rival sencillo.

Publicidad