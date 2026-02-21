Universidad de Chile vuelve a la acción este domingo como local contra un Deportes Limache que saldrá a recuperar la punta de la U de Francisco Meneghini necesita con urgencia su primer triunfo en la Liga de Primera 2026, con Paqui cuestionado y bajo la crítica.

En tres fechas los azules cosechan apenas dos empates y una derrota. El entrenador aparece con su futuro en duda, en el último partido antes del Superclásico frente a Colo Colo.

Y junto con la probable formación que presentará el Chuncho, ya se conocen todas las alternativas que tendrá la U ante Limache, con los 20 citados por Meneghini para el duelo.

Vuelve Carepato en la U

En la nómina destaca el regreso de Marcelo Díaz tras recuperarse de su cirugía en el talón. Carepato entra por primera vez en el año a las citaciones. Asimismo, la U no contará con dos refuerzos: fuera el lesionado Octavio Rivero y Marcelo Morales, aún en puesta a punto en lo físico.

Meneghini eligió sus 20 alternativas para el trascendental partido contra Limache. ¿Llega al Superclásico frente a Colo Colo?

Cabe recordar que, de no mediar contratiempos, la U formará con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; y Lucas Assadi en mediocampo; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en el ataque.

Los citados de U. de Chile

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensas: Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Bianneider Tamayo.

Mediocampistas: Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Nicolás Fernández, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Lucas Romero, Diego Vargas y Felipe Salomoni.

Delanteros: Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.