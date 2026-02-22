La cuarta jornada en Liga de Primera se cierra con un duelo “de campanillas” en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile buscará su primer triunfo del 2026 ante un Deportes Limache que quiere volver a ser líder del Campeonato Nacional.

Un encuentro con altísima presión para el entrenador local Francisco Meneghini, blanco de las críticas por su bajo desempeño en la banca azul. Al frente, la escuadra de Víctor Rivero buscará no sólo mantener su invicto, sino que superar a Colo Colo en la Tabla de Posiciones.

Sigue el minuto a minuto entre U de Chile y Limache