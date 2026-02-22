Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

U de Chile vs. Limache: Minuto a minuto del partido por fecha 4 en Liga de Primera

Con la presión a tope, el equipo de "Paqui" Meneghini buscará su primer triunfo del año ante los "cerveceros" que quieren volver a la cima del torneo nacional.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
U de Chile y Limache cierran la fecha 4 en Liga de Primera.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTU de Chile y Limache cierran la fecha 4 en Liga de Primera.

La cuarta jornada en Liga de Primera se cierra con un duelo “de campanillas” en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile buscará su primer triunfo del 2026 ante un Deportes Limache que quiere volver a ser líder del Campeonato Nacional.

Un encuentro con altísima presión para el entrenador local Francisco Meneghini, blanco de las críticas por su bajo desempeño en la banca azul. Al frente, la escuadra de Víctor Rivero buscará no sólo mantener su invicto, sino que superar a Colo Colo en la Tabla de Posiciones.

U. de Chile vs. Deportes Limache: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

ver también

U. de Chile vs. Deportes Limache: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Sigue el minuto a minuto entre U de Chile y Limache

Publicidad

HABRÁ MENOS PÚBLICO EN ÑUÑOA

Universidad de Chile tendrá menos de 30 mil personas en el recinto por el cierre de la Galería Sur que determinó el Tribunal de Disciplina de la ANFP, a raíz de los incidentes en la primera fecha ante Audax Italiano.

¡¡¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!!!

RedGol ya está instalado en el Estadio Nacional para cerrar la cuarta jornada en Liga de Primera con un duelo que en el papel se anticipa como un partidazo...

UNIVERSIDAD DE CHILE vs. DEPORTES LIMACHE

¡Acompáñenos!

Lee también
El importante cambio que tendrá la U en el Nacional
U de Chile

El importante cambio que tendrá la U en el Nacional

El crack de Colo Colo que le prestó ropa a Ortiz: "Creemos..."
Colo Colo

El crack de Colo Colo que le prestó ropa a Ortiz: "Creemos..."

La Serena explota contra el VAR en empate ante U de Conce
Chile

La Serena explota contra el VAR en empate ante U de Conce

La Serena en pie de guerra con los árbitros: "Exigimos respeto"
Campeonato Nacional

La Serena en pie de guerra con los árbitros: "Exigimos respeto"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo