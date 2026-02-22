Universidad de Chile jugará un trascendental encuentro esta jornada, cuando deba recibir a Deportes Limache, por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Nacional.

Más allá de los cambios planteados por el técnico Francisco Meneghini, para poder lograr a primera victoria de los azules en el torneo, también el foco estará puesto en los hinchas.

Esto, porque el compromiso ante los tomateros marca el regreso de la U al reducto de Ñuñoa, luego de la polémica protesta de su barra en el primer partido ante Audax Italiano, lo que significó un castigo por parte del Tribunal de Disciplina.

Por lo mismo, esta jornada la U comenzará a pagar la sanción con la galería sur completamente cerrada, desde la puerta 11 a la 18, por lo que habrá movimiento de hinchas al sector norte.

La U tendrá un aforo de 30 mil personas en el Nacional. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también Paqui Meneghini se juega todo con U de Chile: dos cambios ante Deportes Limache

La U no contará con público en el sector sur

Universidad de Chile tendrá tarea dentro de la cancha, pero también afuera, con una prueba de fuego para sus hinchas y el comportamiento en la Liga de Primera 2026.

Publicidad

Publicidad

La U fue castigada con un partido con la galería sur completamente cerrada, mientras que tendrá otros dos que a ese sector sólo podrán ingresar mujeres, niños y tercera edad.

Una situación que alarma a la dirigencia de Azul Azul por el comportamiento, donde no se pueden repetir los hechos que sucedieron ante Audax en la primera fecha, donde hasta hubo un foco de incendio.

Por lo mismo, la U informó las puertas de acceso para los fanáticos que asistirán esta jornada, de manera de ir ordenando los ingresos para los hinchas que fueron movidos de sur a norte.

Publicidad

Publicidad

Revisa los ingresos al Estadio Nacional: