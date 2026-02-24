El mercado de fichajes dio una nueva sorpresa en este mercado, donde Provincial Ovalle, que busca el ascenso a Primera B, se anotó el fichaje de un goleador argentino que será una importante carta para reforzar el ataque.

Cristián Duma disputó el 2025 en Deportes Linares, donde jugó 20 partidos y anotó 21 goles, sumando dos asistencias, siendo uno de los grandes goleadores del campeonato.

A través de sus redes sociales, el equipo anunció la llegada del jugador. “¡El Toro Duma ya está en Provincial Ovalle, listo para embestir redes! El goleador argentino llega para potenciar el ataque de Provincial Ovalle en la temporada 2026. Nuestro Vicepresidente y director deportivo dio a conocer la noticia de la nueva contratación”.

ver también DT griego encuentra nuevo club y revelan qué pasa con la licencia: “Si no me equivoco…”

La carrera de Cristián Duma

El delantero argentino comenzó su carrera en Doulglas Haig de la liga argentina, pasando luego por Nacional de Uruguay, Salamanca UDS en España, para luego llegar a la liga chilena el 2021 donde se sumó a Deportes Santa Cruz con quienes estuvo una temporada, pasando luego a Deportes Iquique el 2022.

Ese mismo año, el jugador llegó a la liga de Paraguay donde se sumó a Sol de América, pero luego paso a Cumbayá FC de Ecuador. El 2024 regresa a Chile sumándose a Deportes Santa Cruz, cambiado de escuadra el 2025 donde jugó en Deportes Linares.

Publicidad

Publicidad

El 2026 de Pronvicial Ovalle

Entre los jugadores que se sumaron este año a la escuadra se encuentran César Gonzáles, Mauro Maureira, Benjamín Castro, Camilo Matamala, Albano Becica, Claudio Abarca, Jaime Soto, Diego Cerón y Diego Cuellar.