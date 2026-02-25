Universidad de Chile no encuentra el rumbo de la mano de Francisco Meneghini. Si bien lleva solo cuatro partidos, el rendimiento ha sido peor de lo que esperaba el más pesimista hincha.

El Romántico Viajero todavía no puede ganar en lo que va del 2026. La imagen futbolística que ha dado el ciclo de Paqui ha generado bastantes cuestionamientos. Incluso, estrellas como Charles Aránguiz no se han visto favorecidos con el DT en la banca.

La salida de Meneghini de U. de Chile

Parece una locura, pero con solo cuatro partidos al mando ya hay muchos que piden la salida de Francisco Meneghini. No solo es la falta de victorias, sino que lo confundido que se ve Universidad de Chile en el campo de juego. Esta situación es solo comparable con lo sucedido con Salvador Capitano en 2007, quien fue despedido tras seis encuentros.

Ahora el Romántico Viajero tiene los dos duelos más importantes del semestre: Colo Colo en el Superclásico y Palestino por la fase 1 de Copa Sudamericana. Si bien se podría pensar que se juega el puesto, es complejo que el técnico sea despedido por un sencillo motivo: su finiquito.

Según reveló La Tercera, Paqui Meneghini y su cuerpo técnico recibe 53 millones de pesos mensuales. Tienen contrato hasta fines del 2027. Si la U quisiera sacarlo del cargo, tendría que pagar la totalidad del salario, lo que ascendería a 1.166 millones de pesos por los 22 meses que le quedan de vínculo. Una cifra imposible para los Azules en estos momentos.

Meneghini tiene miucha presión en U. de Chile. Imagen: Photosport

“Lo de mi salario no lo he leído, pero hace tiempo trabajo en el fútbol chileno y he leído esa nota como entrenador en otros equipos, de cuánto gana tal entrenador, lo que cuesta despedirlo. No entraré en análisis si está bien o mal, es lo que pasa y no me meto”, indicó Meneghini en TNT Sports.

De esta manera, si los resultados de Meneghini no mejoran en Universidad de Chile, las únicas opciones para que salga el argentino es que llegue a un acuerdo con la dirigencia o sea el propio DT el que renuncie. Colo Colo y Palestino serán los antagonistas que definirán cómo continúa la teleserie de Paqui en el CDA.

