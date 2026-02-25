El piso se mueve en el Centro Deportivo Azul. Universidad de Chile atraviesa una sensible situación en la Liga de Primera, donde no suma victorias, y una filtración tensiona el camarín antes del Superclásico con Colo Colo.

El ex jugador de la U y el Cacique Ramón Fernández dijo en un programa de TNT Sports que habló con Matías Zaldivia después del empate con Limache, y el defensor le contó que los cambios de Francisco Meneghini enredaron al equipo laico.

La situación viene a enredar aún más al vestuario azul, situación que analizó junto a RedGol el histórico volante de la U Patricio Mardones, quien comentó la situación protagonizada por Zaldivia, Fernández y Paqui.

Patricio Mardones analiza la filtración de Matías Zaldivia en la U

Pato Mardones señaló que es habitual que exista este tipo de conversaciones entre jugadores, aunque calificó la situación con una “cagada” porque justo se da antes del partido con Colo Colo.

“Linda cagada… Este tipo de conversaciones siempre se dan. Los jugadores siempre comentan estas cosas entre ellos cuando ocurren situaciones con un entrenador equis o alguna discrepancia. Es parte del folclor que tiene el fútbol, es parte de la pega”, dijo el ex mediocampista azul.

“Esto también va de la mano con los resultados que está logrando el equipo. Si se da y la U está ganando, quizá la situación no se agranda tanto, pero como está perdiendo todo es más grave. Es parte del folclor y se va a seguir dando con jugadores que tienen más amistades dentro del fútbol”, agregó.

Por último, Patricio Mardones comentó que la situación la deben arreglar entre los referentes de la U y conversar entre ellos en el camarín, para así enfrentar de la mejor forma posible el partido con Colo Colo.

“La U tiene a varios jugadores experimentados como Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucero y Zaldivia… Lo que tienen que hacer ahora es conversar internamente y enfocarse en el próximo partido, que justamente es el Superclásico. Tienen que pensar en ganar y nada más”, cerró el Pato Mardones.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

