Universidad de Chile vive un complejo momento luego de cuatro partido sin saber de victorias en la Liga de Primera 2026, con un técnico Francisco Meneghini muy complicado.

Todo esto, en la previa del Superclásico ante Colo Colo y el trascendental encuentro ante Palestino, que define el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Pero la crítica se ha centrado en el trabajo de Paqui, donde ahora en una insólita revelación, echaron al agua al DT por los cambios en el partido contra Limache.

Ramón Fernández se va de lengua en programa de TNT Sports

Fue en el programa de “Cero a Diez” en TNT Sports, donde estuvo invitado Ramón Fernández, y contó una versión de la interna de la U, pensando que estaban en comerciales.

Para su mala suerte, en YouTube el programa se seguía emitiendo, lo que fue alertado tras una fuerte declaración que puede mover el piso en la interna de la U.

Paqui Meneghini está muy cuestionado. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Yo hablé con el cabezón Zaldivia después y dijo nos perdió todo con los cambios”, se le chispoteó a Ramón Fernández.

Algo que marca el proceso de Paqui y la poca comprensión que han tenido los jugadores de la U con el trabajo que ha buscado llevar adelante.

En síntesis

Francisco Meneghini suma cuatro partidos sin victorias con la U en la liga 2026.

Ramón Fernández reveló una crítica interna de Zaldivia contra el DT en TNT Sports.

La Universidad de Chile definirá su paso a la Copa Sudamericana frente a Palestino.

