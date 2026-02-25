Universidad de Chile atraviesa una semana clave de la mano de Francisco Meneghini. Los azules en cosa de días se verán las caras ante Colo Colo en el Superclásico 199 y luego con Palestino por la Copa Sudamericana, dos duelos donde el DT podría incluso jugarse el puesto.

Además del mal manejo de Paqui, hay rendimientos individuales que ya preocupan a varios en el CDA. Uno de ellos es el de Gabriel Castellón, quien en este inicio de año ha cometido algunos errores claves que se han traducido en goles en contra.

Esto fue analizado por un experto en la materia como Óscar Wirth, quien en entrevista con La Tercera aseguró que al formado en Santiago Wanderers le falta competencia desde la banca para recuperar su nivel.

Wirth pide un suplente que compita con Castellón en Universidad de Chile

El ex arquero aseguró que “a Castellón lo he visto de la misma forma como al resto del equipo. De una forma muy irregular. Creo que en un arquero es fundamental no solo atajar, sino tener una regularidad que me permita hacer frente a cada una de las instancias de la mejor manera posible, y no ha sido el caso de él”.

Gabriel Castellón ha recibido en el arco de Universidad de Chile cuatro goles en la misma cantidad de partidos en este 2026. | Foto: Photosport.

“Lo importante va a ser que el jugador que esté jugando, en este caso en la U, tenga una persona en la banca que pueda hacer las cosas igual o mejor que él. Esto para que todos los días sea una invitación para que las cosas se hagan mejor”, agregó.

Para cerrar, el mundialista afirmó que “hay un problema grande en todos los equipos en la toma de decisión de quiénes van a ser sus arqueros. Acá hay un déficit bastante grande y no hay atisbos de personas que puedan salir, ni siquiera uno, con niveles realmente interesantes para después tenerlos como una posible solución en el arco de la selección”.

Los números de Gabriel Castellón en Universidad de Chile

En este 2026 el meta ha jugado cuatro partidos en el arco de la U, en los que ha recibido cuatro goles y entregado en dos oportunidades su portería imbatida. Desde su arribo al club suma 82 partidos con 73 goles en contra y 33 porterías imbatidas.

En síntesis