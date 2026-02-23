Completamente en las antípodas están la Universidad de Chile y Colo Colo, justo en la antesala del Superclásico. Mientras el Cacique sumó su tercer triunfo consecutivo, el Romántico Viajero sigue sin conocer de victorias en la Liga de Primera 2026.

Panorama complejo para los azules, que vieron cómo se les escapaba el triunfo ante Deportes Limache en los últimos minutos. Francisco Meneghini parece tambalear en la banca del Bulla y la paciencia se acaba.

En ese sentido, hay un nombre que se ha visto cuestionado tras lo ocurrido ante Deportes Limache. Se trata del portero de la U, Gabriel Castellón, que tuvo responsabilidad en el gol del empate.

ver también Se enfrentaron en varios Superclásicos chilenos y ahora pueden verse las caras en el Clásico rosarino

Duras críticas

Uno de los que lanzó ácidas críticas contra el arquero de la Universidad de Chile fue Coke Hevia, en el programa Pauta de Juego. El periodista fue claro a la hroa de evaluar a Gabriel Castellón.

“Gabriel Castellón en todos los partidos regala una. Es el arquero de un equipo grande. Si no estaba su error, la U gana 2-1″, analizó Coke Hevia, quien no fue suave con el meta azul.

“Hace rato que el arquero te está dejando una. No tengo absolutamente nada contra Castellón, pero es una realidad“, selló Coke Hevia, quien aseguró que, incluso, Cristopher Toselli le hace buena competencia al portero titular de la U.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Castellón se comió el gol del empate ante Limache | Photosport

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?