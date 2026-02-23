Universidad de Chile no logra salir de su mal momento y hasta los rendimientos individuales están a la baja. Gabriel Castellón no tuvo una buena jornada contra Deportes Limache.

El Romántico Viajero sumó su cuarta fecha sin ganar, con tres empates y una derrota. El nivel de juego de los dirigidos por Francisco Meneghini preocupa y parece que su crédito se comienza a acabar en muy poco tiempo. Ni el más pesimista imaginaba un escenario así.

La crítica a Gabriel Castellón

En el duelo ante Deportes Limache,Universidad de Chile comenzó perdiendo, pero logró dar vuelta el marcador. Lo ganaba por 2-1, pero en el 84′ vino la fatalidad de Gabriel Castellón. El arquero manoteó de forma débil un centro, el cual fue aprovechado por Yerko González para poner el 2-2 definitivo. Óscar Wirth comentó la situación.

“La responsabilidad del arquero obviamente es evitar que el balón entre en el arco, hay circunstancias en que uno participa indirectamente, que es en todas las jugadas, y en otras, directamente, como en esta situación“, comenzó diciendo a Bolavip el mundialista con Chile en España 1982.

Sobre el segundo gol de Limache, el ex meta de Colo Colo, U. de Chile, U. Católica y Cobreloa fue claro en su análisis. “Es una realidad indesmentible que se lo comió, una mala salida y para ser justos, como le pasa a muchos porteros también”, detalló.

Si bien en líneas generales Gabriel Castellón ha tenido buenas actuaciones en Universidad de Chile, ha cometido errores que lo hacen ser cuestionado. Para Óscar Wirth, uno que sabe muy bien la presión que hay en los grandes, al formado en Santiago Wanderers le falta más regularidad.

La U sigue sin ganar en el 2026. Imagen: Photosport

“Los rendimientos de los equipos grandes a los que les va bien, se sustenta en un arquero regular, Castellón no ha tenido esa regularidad lamentablemente“, cerró el histórico portero chileno.