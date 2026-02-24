Salvador Capitano es uno que conoce bien lo que es tener un mal comienzo en Universidad de Chile, por lo que sabe mejor que nadie por lo que está pasando Francisco Meneghini.

De la mano de Paqui, los Azules no suman triunfos en lo que va del 2026. Lo más preocupante es la pésima imagen futbolística que han dejado, la cual hace que tras solo cuatro partidos, muchos duden de la capacidad del ex ayudante de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

La reflexión de Capitano

Salvador Capitano se ha transformado en un ilustre en Universidad de Chile, aunque de forma negativa. En el Apertura 2007, con el León en quiebra, solo duró 6 partidos y dejó su cargo. Por eso ha sido muy recordado por lo que ahora pasa Meneghini. El ex técnico de Emelec y Barcelona reveló que ahora ya no se gana con la camiseta.

ver también Destrozan a la U de Meneghini a días del Superclásico ante Colo Colo: “Es un equipo débil emocionalmente”

“Todas las cosas extras al equipo que está jugando no dependen de los jugadores, ni del árbitro ni de nada; esas cosas pasan. Creo que todos nos vamos a tener que acostumbrar a ver a equipos como la U de Chile, Colo Colo; River y Boca en Argentina; Barcelona y Real Madrid en España, a los que les ganan equipos que están peleando los últimos puestos de la tabla“, indicó a Radio ADN.

“En todas partes del mundo la disputa ya no es como antes. En mi época, si íbamos a jugar contra cualquier equipo chico, teníamos que ganar 4-0, porque era lo que se solicitaba. Ahora eso no sucede más: cualquiera le gana a cualquiera”, complementó.

Capitano ganó un partido de seis en U. de Chile. Imagen: archivo

Publicidad

Publicidad

En estos momentos, mucho se discute si Universidad de Chile debería sacar o no a Paqui Meneghini de la banca. Capitano, quien fue despedido en una situación similar, detalló que debe ser el técnico quien tome la decisión de salir, no la dirigencia.

“Creo que si lo sacan porque lo quieren sacar los directivos, está mal. Si el técnico se quiere ir porque las cosas no las puede solucionar, es bueno que dé un paso al costado. Pero a cuatro fechas de iniciar el torneo, el directivo no puede pretender que el equipo funcione de maravillas, porque puede ser culpa de los dos”, cerró Capitano.