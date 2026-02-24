Salvador Capitano es un entrenador recordado en Universidad de Chile, pero no para bien. El argentino estuvo muy lejos del éxito en los Azules, lo cual habría estado empujado por una “cama” de un jugador.

El mal rendimiento de Francisco Meneghini al mando del Romántico Viajero, trajo al presente el recuerdo de Capitano, ya que desde su época no había un técnico debutante con tan mal rendimiento. Es ahí donde el campeón en Ecuador contó las dificultades que tuvo en el Caracol Azul.

La cama que vivió Salvador Capitano

En el Apertura 2007 Universidad de Chile estaba quebrada. El gerente deportivo, Sergio Vargas, se la jugó por Salvador Capitano, a quien conocía desde Independiente. Los resultados no pudieron ser peor: 6 partidos, 3 derrotas, 2 empates y 1 victoria. Solo un gol en 540 minutos.

“Fue lamentable, porque fui a dirigir a la Universidad de Chile en un momento más que crítico. El armado del equipo junto con (Sergio) Vargas fue lo que más se pudo hacer, porque había un problema judicial. Las cosas no estaban en buenas condiciones; más aún se necesitaba tiempo“, indicó Capitano a Radio ADN.

Con los años, se supo que algunos integrantes del plantel del 2007 no lograban congeniar con la forma de trabajo de Capitano. Hoy, el entrenador argentino asegura que en Caracol Azul le hicieron la cama.

“Cuando hay jugadores que no asumen la responsabilidad de que el técnico los pone o no, sin ningún reproche, porque cree que hay uno mejor… Si después aparecen jugadores que dicen que se vendieron para que el técnico se vaya, ¿quién sería el culpable de esa situación?“, detalló el DT con pasado en Emelec y Barcelona de Ecuador.

“Como fue en mi época, que jugadores decían que iban para atrás para que me echaran. En la historia sabrán que no echaron solamente a Salvador Capitano. Tomaron una decisión que arruinaba el prestigio de la institución en la que estaban trabajando”, agregó el argentino.

En 2020 Sebastián Pinto reconoció a El Ágora que le habían hecho la cama a Salvador Capitano. El entrenador se mostró profundamente decepcionado de las palabras del delantero formado en Universidad de Chile, que también jugó en Santos, Godoy Cruz y Bursaspor de Turquía.

“A esos jugadores se les debe sacar la camiseta de la U. Es tremendo lo que dijo: que yo me tenía que ir del club y que iban a ir para atrás para que me vaya. Yo me voy a ir, pero esa persona no puede volver a dar un paso en la institución”, cerró Salvador Capitano.