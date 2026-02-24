La lesión de Lucas Assadi encendió alarmas en Universidad de Chile, quien tras realizar exámenes y revisar con el cuerpo médico de los azules se decidió dejarlo fuera del Superclásico ante Colo Colo y la llave de Copa Sudamericana.

Según detalló el medio Emisora Bullanguera, el volante de la U tiene un esguince sindesmal, lo que se estima en una recuperación de cuatro semanas, lo que lo mantiene al margen.

Por lo mismo, es un dolor de cabeza para Francisco Meneghini para el armado del equipo para el duelo en el Monumental, donde debe definir las variantes ante la ausencia de un titular.

En ese sentido, son cuatro los caminos que tiene Paqui, para un partido que puede marcar su permanencia en la U, por lo que tendrá mucha presión sobre sus hombros.

Javier Altamirano se apunta como reemplazo de Assadi.

Los cuatro cambios que piensa Paqui en la U sin Assadi

El que corre con ventaja es Javier Altamirano, quien puede asumir el rol de Lucas Assadi, de manera de estar más suelto a la hora de juntarse con los atacantes, teniendo en cuenta que ante Limache vino desde más atrás.

Otra opción es sumar a Israel Poblete, mientras que en el corte dejar a Charles Aránguiz con Lucas Romero, lo que le da un orden en la zona media, aunque pierde a la hora de la contra, pero se logra un equilibrio en la U.

Uno que puede sumar minutos, que ha estado desaparecido es el juvenil Agustín Arce, quien puede aprovechar el momento con la ausencia de Assadi, con su talento y su forma de encarar.

La última tiene que ver con un cambio de esquema, para pasara un 4-3-3 ,de manera de hacer movimientos para el equilibrio, dejando a tres atacantes, donde incluso Eduardo Vargas puede empezar desde más atrás o incluso Juan Martín Lucero, algo que ha probado Paqui en los entrenamientos.

