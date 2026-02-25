“Lo que cuesta despedir…”: Meneghini habló de la filtración de su finiquito en U. de Chile

Universidad de Chile pasa por un momento delicado. Francisco Meneghini no encuentra el equipo y tampoco los triunfos, lo que hace que ya sea cuestionada su continuidad.

En cuatro fechas, el Bulla registra tres empates y una derrota. Lo más preocupante, es la imagen futbolística dejada, la cual dista mucho de lo que hacían con Gustavo Álvarez. En el horizonte está el Superclásico ante Colo Colo y la Copa Sudamericana ante Palestino.

El finiquito de Meneghini

La molestia en el planeta Universidad de Chile es total. Si bien el club mantuvo la base del 2025, el equipo muestra una cara totalmente distinta. Figuras como Fabián Hormazábal, Javier Altamirano o Lucas Assadi han bajado su nivel. Franciso Meneghini sabe que necesitan triunfos.

“Es una presión importante, sabía que sería así, lo viví de otro rol acompañando al entrenador. Ahora lo vivo en persona y dentro de la situación lo disfruto, estoy orgulloso de estar acá. Son parte de mi cargo en este momento, no me quejo, es parte de, lo llevo con normalidad“, indicó el DT a TNT Sports. Pese al mal momento, Paqui asegura que no requiere palmaditas en la espalda.

“No necesito respaldo público ni de los dirigentes ni de jugadores, el respaldo es día a día, hablo con la gerencia deportiva, me siento apoyado, tengo las condiciones necesarias para trabajar, si tuviera una queja no la haría pública pero no la hay. El club ofrece todo. Estoy a gusto, contento, solamente incómodo con los resultados pero trabajando para revertir la situación“, reflexionó.

Meneghini suma 3 puntos de 12 posibles en U. de Chile. Imagen: Photosport

En la última semana La Tercera filtró que el sueldo de Meneghini y su cuerpo técnico en U. de Chile es de 53 millones de pesos. Esto significa que despedirlo tendría un valor de cerca de 1.200 millones de pesos, ya que tiene contrato hasta fines del 2027. Pese a lo anterior, Paqui se mostró tranquilo ante el comentario por su finiquito.

“Lo de mi salario no lo he leído, pero hace tiempo trabajo en el fútbol chileno y he leído esa nota como entrenador en otros equipos, de cuánto gana tal entrenador, lo que cuesta despedirlo. No entraré en análisis si está bien o mal, es lo que pasa y no me meto”, cerró el entrenador.