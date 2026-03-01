Universidad de Chile venció a Colo Colo en el Estadio Monumental. El pueblo azul está feliz, entre ellos Johnny Herrera, quien se acordó de Arturo Vidal luego del triunfo.

Los Albos eran los favoritos luego de tres triunfos seguidos en la Liga de Primera, mientras el Romántico Viajero no sumaba victorias. Pese a los antecedentes, en Macul fueron los dirigidos por Francisco Meneghini quienes festejaron.

El comentario de Johnny Herrera

Matías Zaldivia anotó el único gol de Universidad de Chile en el 1-0 ante Colo Colo. El tanto del zaguero despertó mucho morbo, ya que lo gritó con todo pese a tener pasado albo. De hecho, cumplió con la inexorable “ley del ex”.

Quien también gritó con todo el tanto fue Johnny Herrera. El ídolo del Bulla celebró como un hincha más la victoria del club de sus amores. Una vez sellada la victoria en Macul, le tocó analizar lo que fue el encuentro en el programa Todos Somos Técnicos.

ver también Uno a uno de U. de Chile: Matías Zaldivia se consagró como el clasiquero ante Colo Colo

En el espacio de TNT Sports, como es habitual en encuentros de esta envergadura, Marcelo Vega entregó sus siempre polémicas notas. Fue ahí reveló que los tres peores evaluados para él fueron Arturo Vidal (4,5), Eduardo Vargas (4,0) y Juan Martín Lucero (3,5).

Herrera mostró su indignación con el Toby Vega por evaluar de peor manera a los dos atacantes de Universidad de Chile que a Arturo Vidal. Fue ahí donde disparó un venenoso dardo. “En comparación con Vidal…, que se andaba cayendo solo”, dijo a modo de burla el campeón de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Desde que Vidal regresó a Chile ha disputado 5 Superclásicos: 3 caídas, 1 empate y 1 triunfo. Imagen: Photosport

Johnny Herrera ha sido una de las personas más críticas con el presente futbolístico de Arturo Vidal. Incluso, el King ha usado sus redes sociales para burlarse de su ex compañero en la selección chilena. Una rivalidad que sigue creciendo cada día.

En resumen:

Johnny Herrera criticó el desempeño de Arturo Vidal tras la victoria de Universidad de Chile .

criticó el desempeño de Arturo Vidal tras la victoria de . El defensa Matías Zaldivia anotó el único gol del triunfo 1-0 ante Colo Colo en Macul.

anotó el único gol del triunfo ante Colo Colo en Macul. Marcelo Vega evaluó a Arturo Vidal con una nota 4,5 en el programa de televisión.

Publicidad